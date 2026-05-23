América reage e empata em Assis pela Bezinha

O América conquistou um ponto importante fora de casa na noite desta sexta-feira, 22, ao empatar com o Assisense por 1 a 1, no estádio Antônio Viana da Silva, em duelo válido pela sexta rodada do Paulista Sub 23 (5ª Divisão). Depois de sair atrás no marcador ainda no primeiro tempo, o time americano reagiu na etapa complementar e buscou a igualdade com Negueba.

Com o empate, o América chegou aos nove pontos e aparece na quarta posição do Grupo 1, logo atrás do Assisense, que também soma a mesma pontuação e ocupa o terceiro lugar. Já o Falcão do Vale ampliou para quatro jogos a sequência sem derrotas na competição.

O confronto começou equilibrado, com as duas equipes procurando espaços no ataque. Mesmo atuando fora de casa, o América iniciou melhor e encontrou boas jogadas pelo lado direito, pressionando os donos da casa nos primeiros minutos. Apesar disso, quem abriu o placar foi o Assisense.

Aos 30 minutos, Thiaguinho recebeu cruzamento dentro da área e finalizou forte. O goleiro rebateu, e Fernando apareceu livre para empurrar para o fundo das redes, colocando os mandantes em vantagem.

Após o gol, o Assisense cresceu na partida e quase ampliou antes do intervalo. Thiaguinho voltou a levar perigo ao cortar para o meio e finalizar colocado, exigindo grande defesa do goleiro do América, que evitou o segundo gol.

Na volta para o segundo tempo, o América adotou postura mais ofensiva e passou a controlar as ações. A pressão deu resultado aos 14 minutos, quando Negueba aproveitou cruzamento preciso vindo da esquerda e cabeceou para empatar a partida.

Com o empate, o América seguiu em cima e teve os melhores momentos ofensivos, levando perigo em diferentes chegadas ao ataque. O Assisense conseguiu equilibrar novamente as ações na reta final, deixando o duelo aberto até os acréscimos.

Nos minutos finais, as duas equipes criaram oportunidades para sair com a vitória, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Na próxima rodada, o América joga em casa contra o Riopretano, no sábado (30), às 15h. No mesmo dia e horário, o Assisense enfrenta o Tupã fora de casa.