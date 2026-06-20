América fecha 1ª fase no Teixeirão

A primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 (2ª Divisão, Bezinha) chega ao fim neste sábado, 20, com a realização da 10ª e última rodada. Já garantido no mata-mata, o América recebe o José Bonifácio no estádio Teixeirão, às 15h, de olho na classificação geral da Bezinha.

O Rubro ocupa a 2ª colocação do Grupo 1, com 18 pontos conquistados, e busca fechar a etapa inicial com mais um resultado positivo diante de sua torcida. Se vencer por 3 gols de diferença, termina na liderança pelo saldo de gols. Já o seu adversário chega para a rodada final na liderança da chave com 21 pontos.

Mesmo com as vagas garantidas, a rodada segue importante para o chaveamento da próxima fase. Isso porque os confrontos das oitavas de final serão definidos de acordo com a classificação geral da competição, colocando frente a frente as melhores campanhas contra as equipes de menor pontuação geral, independentemente dos grupos (1º x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, 4º x 13º e assim por diante).

Além disso, os times de melhor campanha têm a vantagem de decidir o confronto em casa. Faltando ainda a décima rodada, o América ocupa a sexta colocação geral entre os classificados para o mata-mata.

Do outro lado, o Riopretano entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe ocupa a 5ª colocação do Grupo 1, com 6 pontos, e não possui mais chances. O time visita a Assisense no estádio Tonicão, em Assis, em busca de uma despedida digna. Apesar da eliminação antecipada, o confronto representa a oportunidade de encerrar a campanha com um resultado positivo longe de seus domínios. (Colaborou Caio Santana)