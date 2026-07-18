América faz treino aberto à torcida
O América promoverá neste sábado, 18, às 10 horas, um treino aberto no Estádio Teixeirão, em um momento que antecede um dos compromissos mais importantes da temporada do Rubro, o jogo de volta das quartas de final do Paulistão Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, contra o José Bonifácio; em partida que acontece longe de seus domínios. A atividade marcará o último encontro entre jogadores e torcida antes da partida decisiva no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga, conhecido como “Pereirão”.
Com entrada gratuita, a iniciativa tem como objetivo aproximar o elenco dos torcedores e reforçar o apoio da arquibancada em um momento considerado fundamental para a equipe. A expectativa da diretoria é reunir um grande público para incentivar os atletas e criar um ambiente de confiança antes da viagem para o confronto fora de casa.
Os organizadores orientam os torcedores a levarem bexigas, bandeiras, buzinas e materiais para produção de fumaça, contribuindo para um cenário de apoio e incentivo ao elenco durante o treinamento.
O segundo jogo entre América e José Bonifácio será neste domingo, 19, às 10 horas, valendo uma vaga para a semifinal da Bezinha. No primeiro jogo, no último sábado, 11, no Teixeirão, houve empate sem gols. Agora, quem vencer no tempo normal ficará com a classificação, e em caso de um novo empate, a disputa seguirá para os pênaltis. (Colaborou Caio Santana)
QUARTAS DE FINAL
Ida
Sábado, 11
América 0 x 0 José Bonifácio
União Mogi 1 x 4 Itaquá
Matonense 0 x 1 Flamengo
Domingo, 12
Paulinense 0 x 1 Independente
Volta
Sábado, 18
15h Itaquá x União Mogi
15h Flamengo x Matonense
Domingo, 19
10h José Bonifácio x América
10h Independente x Paulinense
Regulamento
Na fase do mata-mata, quem fez melhor campanha joga a segunda partida em casa. Se após os jogos de ida e volta prevalecer a igualdade (dois empates ou vitórias pela mesma diferença de gols), a decisão vai para os pênaltis.