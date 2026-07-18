América faz treino aberto à torcida

O América promoverá neste sábado, 18, às 10 horas, um treino aberto no Estádio Teixeirão, em um momento que antecede um dos compromissos mais importantes da temporada do Rubro, o jogo de volta das quartas de final do Paulistão Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, contra o José Bonifácio; em partida que acontece longe de seus domínios. A atividade marcará o último encontro entre jogadores e torcida antes da partida decisiva no Estádio Municipal Antônio Pereira Braga, conhecido como “Pereirão”.

Com entrada gratuita, a iniciativa tem como objetivo aproximar o elenco dos torcedores e reforçar o apoio da arquibancada em um momento considerado fundamental para a equipe. A expectativa da diretoria é reunir um grande público para incentivar os atletas e criar um ambiente de confiança antes da viagem para o confronto fora de casa.

Os organizadores orientam os torcedores a levarem bexigas, bandeiras, buzinas e materiais para produção de fumaça, contribuindo para um cenário de apoio e incentivo ao elenco durante o treinamento.

O segundo jogo entre América e José Bonifácio será neste domingo, 19, às 10 horas, valendo uma vaga para a semifinal da Bezinha. No primeiro jogo, no último sábado, 11, no Teixeirão, houve empate sem gols. Agora, quem vencer no tempo normal ficará com a classificação, e em caso de um novo empate, a disputa seguirá para os pênaltis. (Colaborou Caio Santana)