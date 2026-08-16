América é goleado e fica com o vice da Série B do Paulista

O América perdeu a chance de voltar a conquistar um título após 27 anos. O Rubro foi goleado pelo Independente de Limeira por 4 a 1 na manhã deste domingo no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira e ficou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da Série B.

Isso não muda em nada a situação do América, que tem vaga na Série A4 do Paulista de 2027 garantida.

O JOGO

Se a vantagem no placar já era boa, após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, aos 19 minutos do primeiro tempo, ela ficou ainda melhor. Em erro na saída de bola do Independente de Limeira, Leozinho roubou a bola, arrancou pelo meio e encontrou Édipo totalmente livre. Ele tocou na saída do goleiro e abriu o placar. O Rubro tinha o pleno controle do jogo e tudo parecia caminhar para o título. Parecia.

Depois disso, a estrela da partida passou a ser o árbitro João Victor Gobbi. Primeiro, aos 31 minutos, errou ao não marcar um pênalti para o Independente. Niro derrubou Bocão na área, mas o árbitro marcou a infração fora dela, gerando muitos protestos da equipe mandante, que não conseguia ameaçar a meta de Maranhão.

Depois, aos 45, marcou um pênalti inexistente para o Galo de Limeira. Bocão invadiu a área e foi perseguido por João Gregório. O lateral-esquerdo da equipe de Limeira se atirou na área e o árbitro marcou pênalti. As imagens do jogo não mostraram nenhum contato entre o camisa 8 do América e o jogador do Independente.

Na cobrança, Hiago empatou o jogo aos 45 minutos da primeira etapa. A virada veio dois minutos depois. Desatento, o América permitiu que Yuri desviasse de cabeça, após cobrança de escanteio, e virasse o marcador.

Na segunda etapa, o cenário voltou a ser parecido com o do primeiro tempo, com o América controlando as investidas do Galo de Limeira. Mas isso durou até os dez minutos finais de jogo, quando a concentração do Rubro novamente foi um fator. Aos 41 minutos, Felipe ganhou disputa de corpo na área, chapelou Pedro Weide e chutou entre o goleiro Maranhão e a trave. O resultado seria suficiente para enviar o jogo para os pênaltis, mas isso não foi necessário.

Aos 47 do segundo tempo, após lançamento para a área, a bola foi escorada para o interior da área e Isaac Newton empurrou a bola para o gol americano e pôs números finais ao jogo.