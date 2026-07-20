América conhece datas das semifinais da Bezinha

O América já conhece as datas e os horários das semifinais do Campeonato Paulista Sub-23. Após garantir classificação entre os quatro melhores da competição, o Rubro terá pela frente o Itaquaquecetuba na disputa por uma vaga na decisão estadual e pelo acesso à Série A4 do Campeonato Paulista.

O primeiro confronto será realizado no próximo domingo, 26, às 10 horas, no Estádio Teixeirão, em Rio Preto, enquanto a partida de volta está marcada para o domingo seguinte, dia 2, também às 10 horas, no Estádio Ildeu Silvestre de Carmo, em Itaquaquecetuba.

O América assegurou a classificação para a semifinal na manhã deste domingo, 19, ao vencer o José Bonifácio, de virada, no Estádio Antônio Pereira Braga. Em um duelo decisivo para a continuidade da equipe na competição, o time mostrou poder de reação, e reverteu o placar de 2 a 0, para 4 a 2.

Agora, o foco da equipe rio-pretense está totalmente voltado para o confronto diante do Itaquaquecetuba. A expectativa é de dois jogos equilibrados, já que ambos os clubes chegam embalados após campanhas consistentes ao longo da competição.

A outra semifinal da Bezinha coloca frente a frente Flamengo-SP e Independente. O primeiro jogo está marcado para o próximo sábado, 25, às 15 horas, e será realizado em Guarulhos. A partida de volta será realizada no domingo, 2, às 10 horas, na cidade de Limeira.