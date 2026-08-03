América conhece datas da decisão da Bezinha contra o Independente

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta segunda-feira, 3, as datas e os horários das partidas decisivas do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, quinta divisão do paulista. O América, que já assegurou o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista de 2027, enfrentará o Independente na disputa pelo título da competição.

A partida de ida será realizada no próximo domingo, dia 9, às 10 horas, no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em Rio Preto. O jogo de volta está marcado para o domingo, dia 16, também às 10 horas, em Limeira, onde o Independente receberá a equipe rio-pretense para definir o campeão da temporada.

O América chega à decisão embalado pela grande atuação na semifinal. Após um confronto equilibrado no jogo de ida, a equipe venceu o Itaquaquecetuba por 3 a 0 na partida de volta, garantindo a classificação para a final e confirmando o retorno a uma divisão superior do futebol paulista.

Do outro lado, o Independente também precisou superar um adversário difícil para chegar à decisão. Jogando em seus domínios, a equipe de Limeira eliminou o Flamengo de Guarulhos após empate no tempo regulamentar e vitória na disputa por pênaltis.