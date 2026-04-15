América apresenta uniformes para a disputa da Bezinha

Às vésperas do início da Bezinha, o América apresentou oficialmente sua linha de uniformes para a temporada 2026. O lançamento aconteceu na noite de terça-feira, 14, no teatro do Sesc, em Rio Preto, e contou com a presença de dirigentes, patrocinadores, torcedores e comunicadores. Durante o evento, o clube destacou o significado de suas cores e a importância da camisa como símbolo de identidade e pertencimento.

Reforçando a tradição e a paixão rubra, os novos uniformes têm como cores predominantes o vermelho e o branco. Detalhes remetem à nobreza da história do clube, em um momento de recomeço pautado por trabalho, transparência e responsabilidade.

Nas costas, as camisas de jogo carregam um trecho do hino do América: “Dentro das linhas, vibrando, são onze corações”. E o tecido utilizado é um dos mais modernos atualmente, segundo o presidente da Junpe, fornecedora de material esportivo do América.

“Essa camisa foi produzida com o tecido Jacquard, que tem fios multifilamentados. Ela proporciona maior leveza e conforto ao atleta. Além disso, é aplicado em sua composição o elastano, que permite trabalhar com modelagens mais modernas. Uma das características interessantes dessa malha é a tecnologia Dry Fit que aplicamos, que oferece absorção e secagem rápida do suor. Em resumo, ela traz conforto térmico, alta hidrofilidade e baixa aspereza”, explicou o presidente da Junpe, Juninho Peres.

Durante o evento, o diretor de futebol, Edinan Silveira, destacou a importância do trabalho coletivo fora das quatro linhas.

“Futebol é muito mais do que um time. Para que o jogo aconteça no próximo sábado, existe uma engrenagem com muitas pessoas envolvidas. Nem sempre quem vai ao estádio assistir um jogo percebe, mas são profissionais fundamentais para que tudo funcione e para que os atletas representem bem a camisa do América dentro de campo”, afirmou.

O técnico Kinho Forgiarini também ressaltou a estrutura oferecida pelo clube e a união de todos os envolvidos no projeto.

“Isso é muito importante para nós, enquanto comissão técnica e staff. Essa união entre diretoria, comissão, jogadores e torcedor fortalece o trabalho. A gente tem muita crença, muita esperança de que os resultados virão, e vamos em busca do nosso principal objetivo, que é o acesso”, destacou.

O América estreia na Bezinha no próximo sábado, 18, às 15h, contra o Assisense, no Teixeirão. Os ingressos já estão sendo vendidos antecipadamente em formato de carnê, com cinco entradas para os jogos da primeira fase pelo valor promocional de R$ 50.