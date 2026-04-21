Álbum da Copa deixa Neymar de fora

O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.