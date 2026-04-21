Álbum da Copa deixa Neymar de fora
O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não tem espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.
A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.
Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.
quem está
A página é preenchida pelos seguintes 18 jogadores:
Goleiros: Alisson e Bento.
Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wessley e Danilo.
Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.
Atacantes: Vinícius Júnior,
Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão
O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi “congelado” pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos com outros títulos da marca. No entanto, na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.
Completar o álbum da Copa do Mundo em 2026 pode custar mais de R$ 7 mil. O caderno custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90.