Ação pinta rua de bairro de Rio Preto para a Copa do Mundo

A Pacaembu Construtora realizou neste sábado, 30, em Rio Preto, a primeira edição do projeto “Nossa Rua em Festa”, iniciativa que transformou uma das vias do Residencial Vida Nova Fraternidade em um espaço de celebração durante o período da Copa do Mundo.

Com o conceito “Juntos construímos. Juntos torcemos pelo Brasil”, a ação reuniu moradores de diferentes idades para resgatar uma tradição tipicamente brasileira: a pintura das ruas para celebrar a Copa. Ao longo da manhã, cerca de 200 metros da rua Dorindo Masson, nas proximidades da área de lazer do bairro, ganharam cores, bandeiras do Brasil e elementos temáticos que ajudaram a criar um ambiente de integração entre famílias e vizinhos.

Além da transformação visual da via, a programação contou com diversas atividades gratuitas, como chute ao gol inflável, gritômetro, campeonato de embaixadinhas, espaço para troca de figurinhas, pintura facial temática e área kids com brinquedos infláveis. A iniciativa mobilizou moradores, lideranças locais e famílias, promovendo momentos de interação e fortalecendo o sentimento de pertencimento à comunidade.

“O Nossa Rua em Festa nasceu com o propósito de valorizar as relações entre os moradores e incentivar a ocupação positiva dos espaços públicos. Ver as famílias participando da pintura, as crianças brincando e a comunidade reunida em torno de um mesmo objetivo mostra que estamos cumprindo nosso papel de construir muito mais do que casas”, destaca Fred Escobar, Diretor de Negócios da Pacaembu Construtora.

Sobre o projeto

O projeto “Nossa Rua em Festa” tem como objetivo fortalecer o sentimento de comunidade e incentivar experiências coletivas de convivência nos empreendimentos da Pacaembu. A iniciativa integra uma agenda especial que será realizada em seis cidades de três estados brasileiros, sempre antecedendo a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, promovendo a valorização dos espaços públicos e o engajamento dos moradores.