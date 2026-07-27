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A um passo doacesso, Américaterá ‘jogo do ano’

Após o empate por 1 a 1 diante de quase 4 mil torcedores no Teixeirão, contra o Itaquá, Rubro disputa vaga na final da Bezinha e o acesso à Série A4 fora de casa, confiante no retrospecto como visitante e na reação que garantiu a classificação diante do José Bonifácio

por Redação
Publicado em 27/07/2026 às 20:50Atualizado em 27/07/2026 às 20:52
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Atacante Diguinho, autor do gol, junto com João Gregório, no empate de domingo no Teixeirão ( Sarah Prado/América 26/7/2026)
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Atacante Diguinho, autor do gol, junto com João Gregório, no empate de domingo no Teixeirão ( Sarah Prado/América 26/7/2026)
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O América decide no próximo domingo (2), às 10h, o jogo mais importante da temporada e uma das partidas mais decisivas de sua história recente. Depois de empatar por 1 a 1 com o Itaquaquecetuba no confronto de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o Rubro terá pela frente os 90 minutos que podem colocá-lo de volta à quar

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