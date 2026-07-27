A um passo doacesso, Américaterá ‘jogo do ano’
Após o empate por 1 a 1 diante de quase 4 mil torcedores no Teixeirão, contra o Itaquá, Rubro disputa vaga na final da Bezinha e o acesso à Série A4 fora de casa, confiante no retrospecto como visitante e na reação que garantiu a classificação diante do José Bonifácio
por Redação
Publicado em 27/07/2026 às 20:50Atualizado em 27/07/2026 às 20:52
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