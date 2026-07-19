À moda argentina, América vira sobre o José Bonifácio e fica a dois jogos do acesso na ‘Bezinha’
Com gols de Aislan, Édipo, Pedro Weide e Allan, Rubro vence a Serpente por 4 a 2 fora de casa e vai para a semifinal da Série B do Campeonato Paulista
Não teve Messi, mas teve Aislan. Não teve Enzo Fernández, mas teve Pedro Weide. Não havia Lautaro Martínez, mas Allan e Édipo estavam lá. Ao melhor estilo argentino, cuja seleção se especializou em viradas durante a Copa do Mundo, o América conseguiu uma virada histórica em José Bonifácio contra a equipe da casa, por 4 a 2, no estádio Antônio Pereira Braga, neste domingo, 19, e agora está a dois jogos de conseguir o tão sonhado acesso para a Série A4 do Campeonato Paulista e sair, enfim, da última divisão do futebol paulista.
Na primeira partida, em jogo travado, o placar não saiu do 0 a 0. Quem vencesse, portanto, garantiria a classificação.
Se alguém tinha dúvidas que o José Bonifácio tentaria dar as cartas desde o começo da partida, logo no início do jogo viu que este seria, mesmo o enredo. Aos 10 minutos, após erro da zaga americana, o ataque do José Bonifácio recuperou a bola, mas Bernardo desperdiçou a chance de abrir o placar.
O primeiro bote da Serpente veio aos 41 do primeiro tempo, com uma dose extra de sorte. Após cobrança de lateral, Ricardinho tentou um cruzamento despretensioso, que contou com a ajuda do vento, que mudou a direção da bola e encobriu o goleiro Maranhão. A bola bateu na trave e entrou.
Aos 48 da primeira etapa, o segundo gol do José Bonifácio foi do artilheiro Kauã Caveirão. Após cruzamento na área, Bernardo tentou a finalização, mas pegou mal na bola, que se ofereceu para o camisa 9 do time da casa estufar a rede. Parecia que a manhã era toda do José Bonifácio. Parecia.
Na segunda etapa, o América voltou disposto a ir para o tudo ou nada. E logo aos quatro minutos, João Ataídes cruzou na área e a zaga da Serpente não cortou. Aislan, completamente livre, dominou e finalizou com tranquilidade para o gol de Kaiky. O gol deu o impulso e a tranquilidade que o Rubro precisava para voltar para o jogo.
Aos dez minutos, o empate americano. Em descida pela esquerda, Leozinho cruzou na medida para Édipo, que nem precisou saltar. O camisa 19 só direcionou para a meta de Kaiky, que nada pode fazer. O empate pôs fogo no jogo.
Aos 35, o América teve a chance de virar, mas o goleiro da equipe de José Bonifácio fez linda defesa e manteve a igualdade no placar. Mas parecia questão de tempo para que o Rubro virasse.
E a virada veio aos 40 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio. Na raça, João Ataídes conseguiu uma cobrança de escanteio. Após o cruzamento de Leozinho, Alan finalizou de ombro, para defesa de Kaiky. No rebote, Pedro Weide empurrou para o gol, coroando a garra americana na segunda etapa.
No final do jogo, João Ataídes e Tomás Lamim foram expulsos por confusão no final do jogo. O zagueiro João Paulo foi tirar satisfação com o goleiro Maranhão, caído no chão. João Ataídes saiu em defesa do goleiro e trocou empurrões com Lamim no meio da confusão, que durou ao menos cinco minutos e as duas comissões técnicas precisaram entrar em campo para separar a confusão.
Quando o jogo foi retomado, o José Bonifácio se lançou ao ataque, a ponto do goleiro Kaiky ir para a área. Mas, contra-ataque, Allan deu números finais ao jogo, para manter o sonho americano vivo.
Nas semifinais, o América irá enfrentar o Itaquaquecetuba, que eliminou o União Mogi. Na outra semifinal, Flamengo de Guarulhos e Independente de Limeira tentarão a outra vaga na Série A4 do Paulista e na final da Bezinha.