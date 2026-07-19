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MUNDIAL

Espanha e Argentina decidem Copa do Mundo entre o pragmatismo e o caos

Partida será as 16 horas (horário de Brasília), em Nova Jersey e pode coroar de vez Messi como o maior da história do futebol argentino; do outro lado, futebol coletivo pode transformar Lamine Yamal no craque do presente

por Agência Estado
Publicado em 18/07/2026 às 21:52Atualizado em 18/07/2026 às 22:12
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Messi busca a artilharia da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)
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Messi busca a artilharia da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)
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A Espanha teve confrontos chamados de "finais antecipadas" no mata-mata da Copa do Mundo, mas reverteu a lógica e foi soberana. A Argentina encontrou um caminho, na teoria, mais fácil, não fossem os adversários, que transformaram a jornada da Scaloneta em uma epopeia. O enfrentamento na final do Mundial, neste domingo, às 16h (de Brasília), no MetL

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