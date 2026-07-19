MUNDIAL
Espanha e Argentina decidem Copa do Mundo entre o pragmatismo e o caos
Partida será as 16 horas (horário de Brasília), em Nova Jersey e pode coroar de vez Messi como o maior da história do futebol argentino; do outro lado, futebol coletivo pode transformar Lamine Yamal no craque do presente
por Agência Estado
Publicado em 18/07/2026 às 21:52Atualizado em 18/07/2026 às 22:12
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