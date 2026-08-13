Um exemplo de honradez, profissionalismo e coragem

Tenho mais uma oportunidade de escrever sobre Norberto Buzzini. A primeira vez foi em meu livro de 2010 (Pequenas Memórias Pessoais, Editora Francis) e lembro-me bem de uma afirmação que, à época, repercutiu: “Norberto Buzzini poderia ter sido prefeito de São José do Rio Preto”.

Na verdade, chegou a ser candidato contra tudo e contra todos, quando era perigoso apresentar-se pela oposição. Do outro lado estavam a ditadura militar e seu arcabouço de iniquidades As pessoas tinham medo, mas não o dr. Norberto. Seu vice foi o professor Octacílio Alves de Almeida.

Deixou a política e nos anos seguintes, por um tempo, a oposição elegia até desconhecidos. Foi assim que me tornei vereador. A cidade perdeu não o tendo como prefeito. A família, o Diário da Região e o Palestra Esporte Clube ganharam. O Diário se transformou em um dos maiores jornais do interior e o Palestra se tornou um dos melhores clubes do Brasil.

Como vereador na década de 1960, o dr. Buzzini incentivou os esportes, e também foi o mais atuante dos presidentes da CCE (Comissão Central de Esportes). Depois, como presidente do Palestra Esporte Clube, realizou a primeira olimpíada da infância de nossa cidade, uma ação compartilhada com Prefeitura e Câmara.

Por ser descendente de uma família longeva, nossa esperança sempre foi tê-lo conosco por mais algumas décadas. Há certas pessoas que deveriam pertencer a um conselho de sábios em Rio Preto. Norberto Buzzini sempre foi uma dessas pessoas. Seu conhecimento e sua experiência sempre foram vitais para a comunidade.

Consideramos fundamental a ideia de que seus familiares e amigos registrem sua trajetória em livro. Servirá como exemplo para as novas gerações e deixará perpetuadas suas contribuições para a história da cidade. São poucos os que deram tanto para São José do Rio Preto.

Não há como retratar com profundidade toda a grandeza representada nesse herdeiro do ilibado sapateiro Antônio, mas cabe a reflexão: o que seria de São José do Rio Preto sem o trabalho de Norberto Buzzini?

Laerte Teixeira da Costa

Vice-presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores) e ex-vereador de Rio Preto. Depoimento concedido ao jornalista Milton Rodrigues em março de 2025 com a finalidade original de produção de livro.