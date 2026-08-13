Sempre coerente, Dr. Buzzini honrou cada palavra

Doutor Norberto Buzzini, jornalista, esportista, ex-presidente do Palestra EC, advogado e vereador da Câmara Municipal de Rio Preto. Durante décadas fez do Diário da Região um dos grandes matutinos de todo o interior de São Paulo e o principal veículo de comunicação de nosso município.

Entusiasta dos esportes, foi presidente do Palestra EC, quando entre muitas conquistas, conseguiu a regularização de imóvel da Fepasa, até então ocupado irregularmente pelo clube. Em suas administrações o Palestra EC conquistou enorme prestígio, consagrando-se como um dos grandes clubes sociais da cidade.

Eleito vereador, por votação brilhante, logo recebeu destaque especial por sua atuação e firmeza de suas convicções.

Durante anos de convivência no Legislativo (1964/1968), embora em grupos políticos diferentes, eu situação, ele oposição, pudemos permanentemente nos respeitar, o mesmo acontecendo quando em 1968 fomos candidatos a prefeito de São José do Rio Preto.

Ingressamos nessa campanha eleitoral como adversários em partidos opostos, mas nunca deixamos de nos respeitarmos e de sermos amigos.

Buzzini norteou toda sua atuação na Câmara Municipal defendendo a educação como nosso patrimônio maior e se fez sempre incansável na proteção e desenvolvimento de nossas obras sociais.

Quando ingressamos com Buzzini e outros companheiros eleitos no Legislativo rio-pretense, o exercício do mandato de vereador não era remunerado. Nos anos 1966/1967* a lei Federal autorizou esses pagamentos em municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes.

Rio Preto se enquadrava nos critérios exigidos pela legislação Federal. E mais uma vez a conduta do vereador Norberto Buzzini foi exemplar: todo seu subsídio era por ele fielmente doado a uma instituição educacional ou assistencial, conforme prometido.

Assim, aprendi a admirar o então vereador Norberto Buzzini, não só pela sua coerência partidária, mas, em especial, pelo valor da palavra empenhada. Qualquer acordo ou compromisso firmado por ele não precisa ser lavrado no cartório. Bastava sua palavra.

Que bons tempos!

Adail Vettorazzo

Cirurgião dentista, professor, prefeito de São José do Rio Preto (de 1969 a 1972 de 1977 a 1981) e colega de Legislatura de Norberto Buzzini (1964 a 1968) na Câmara Municipal de Rio Preto.

*Lei instituiu parâmetros para subsídios, que já eram pagos em muitos municípios, caso de Rio Preto, onde lei municipal já estabelecia pagamento de 1 salário mínimo mensal.

Depoimento concedido ao jornalista Milton Rodrigues em março de 2025 com a finalidade original de produção de livro.