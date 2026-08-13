Patrono de escola no Jardim Yolanda

Inaugurada em 22 de dezembro de 1996 com início das atividades em fevereiro de 1997, no Jardim Yolanda, em Rio Preto, a Escola Municipal Dr. Norberto Buzzini apresenta entre seus diferenciais o incentivo aos alunos para resgatar e preservar sua história. Numa dessas iniciativas, no dia 1º de dezembro de 2015, a diretoria da instituição decidiu homenagear o patrono, orientando os alunos em projeto que ainda incluía decorar paredes e teto com páginas do Diário da Região.

“Homenagem ao Dr. Norberto Buzzini” era o título com letreiros instalados sobre a porta do hall de entrada da escola, simulando a capa do jornal. A denominação da escola foi oficializada pelo decreto nº 8.779, de 18 de dezembro de 1996, na gestão do então prefeito Manoel Antunes. A unidade, localizada na rua Waldomiro Nadotti, 800, Jardim Yolanda, teve Maria de Lourdes Pinola Balthazar como primeira diretora.

Como justificativa para a homenagem, Antunes destacou no decreto “a exemplar figura humana do Dr. Norberto Buzzini, advogado, jornalista e empresário, cujo caráter de legado e honradez, ética, seriedade, probidade e humildade precisam ser reconhecidos por todos, e principalmente pelas crianças, por quem tem um carinho especial, além da grandeza dos serviços prestados com muito amor em benefício da cidade e do seu povo”.

Na reportagem que o Diário publicou sobre a homenagem aos alunos, a jornalista Tatiana Pires escreveu que a iniciativa que envolveu 60 alunos do 5º ano, com apoio de todas as 380 crianças da instituição de ensino, marcou o “Dia do Patrono da Escola”. A diretora Maria da Graça Firmino disse na reportagem que “todos que visitaram a escola nesses dias puderam conhecer um pouco da história do patrono”.

Além de contar a trajetória de Norberto Buzzini, o projeto também apresentou dados históricos do Diário da Região e informações sobre a própria escola. A denominação da unidade escolar, em 1996, ocorreu quando ainda não estava em vigor a norma municipal que restringia esse tipo de homenagem a pessoas falecidas.

Em 2019, por iniciativa do prefeito Edinho Araújo, escola municipal no bairro Boa Vista recebeu o nome de “Neuza Castro Buzzini”, em homenagem à professora e esposa de Norberto Buzzini, falecida em outubro de 2014, aos 80 anos.