O presidente que revitalizou e revolucionou o Palestra EC

Sem um centavo em caixa, sem crédito, sem perspectivas, tal qual um paciente em estado terminal sendo mantido sob ajuda de aparelhos. Foi assim que Norberto Buzzini encontrou o Palestra Esporte Clube em fevereiro de 1969, quando aceitou o convite e recebeu da assembleia de sócios a missão de enfrentar aquele que seria um de seus desafios mais marcantes. Da astúcia e da obstinação de Buzzini nascia ali o “Novo Palestra”.

A administração de Norberto Buzzini à frente do Palestra foi um marco de transformação e modernização que salvou o clube de um destino incerto e levou a um período de grandes prosperidades. Fundado em 1931 por Bonfá Natale, o glorioso Palestra de outrora, celeiro de talentos nos esportes aquáticos, esteve à beira da falência no final dos anos 60, enfrentando sérias dificuldades financeiras e administrativas. Foi nesse contexto que Buzzini, empresário, jornalista e advogado, assumiu a presidência do clube e iniciou um processo de revitalização com o projeto “Novo Palestra”, que se tornaria um divisor de águas na história da agremiação.

VISIONÁRIO

Em fevereiro de 1969, Buzzini liderou um grupo de homens comprometidos e dinâmicos com o objetivo de reconstruir o clube, tanto em sua estrutura quanto em sua relação com a comunidade. Com uma gestão visionária, ele promoveu uma série de reformas que não só estabilizaram o clube financeiramente, mas também proporcionaram um centro de lazer e convivência moderno e acessível para milhares de pessoas. As obras transcorreram com o foco na ampliação das instalações, na modernização das áreas de lazer e desportivas, e na criação de um ambiente mais acolhedor e funcional para os associados.

Entre as melhorias, a construção do ginásio de esportes envolveu a solução de um problema que se arrastava por três décadas e que foi resolvido pela diretoria de Buzzini em setembro de 1975. Com interferência do governador Laudo Natel e de deputados, a Fepasa aceitou proposta do clube de compra de uma área de 22 mil metros quadrados, até então em litígio – nos anos 40 o Palestra havia cedido um terreno para a Prefeitura abrir a marginal do rio Preto em troca da área que a Fepasa, antiga EFA, havia prometido ceder.

O projeto “Novo Palestra” foi um sucesso que resultou na ampliação significativa do quadro social do clube, que passou a contar com mais de 12 mil associados. Esse crescimento não foi apenas numérico, mas refletiu um fortalecimento do vínculo do clube com a população de São José do Rio Preto e até de cidades vizinhas. O envolvimento da comunidade com o Palestra aumentou de forma notável, e o clube se tornou um dos maiores e mais respeitados da região, com uma relação estreita com as famílias.

MODELO

O trabalho de Buzzini e sua equipe também foi marcado pela implementação de um modelo de gestão inovador, que priorizava a transparência, a participação ativa dos associados e o uso responsável dos recursos. Durante seu mandato, o Palestra Esporte Clube não apenas superou a crise financeira, mas se modernizou e se consolidou como uma das instituições mais importantes da cidade.

Sob a sua liderança, o Palestra tornou-se um clube moderno, com infraestrutura de qualidade e uma oferta de serviços que atendiam às necessidades de um público diversificado. O quadro associativo passou a desfrutar de uma gama mais ampla de benefícios e oportunidades.

INCLUSÃO

O sucesso de Buzzini na presidência do clube virou modelo de como uma gestão bem estruturada e focada na modernização e na inclusão pode transformar uma instituição à beira da falência em um verdadeiro símbolo de desenvolvimento e união para a comunidade.

Entusiasta da prática esportiva como indutora de qualidade de vida e meio para o desenvolvimento econômico e social, Buzzini abriu as portas do Palestra para garotos humildes, com idades entre 11 e 13 anos, para que fossem incluídos no quadro associativo, na qualidade de “sócios-esportistas”, como descreve a escritora Neide Martins, autora do livro “Ascensão de um clube”.

Por essa iniciativa, com preparação física e assistência médica, submetidos a exames clínicos e de laboratório, e sob a exigência de que não abandonassem os estudos, esses meninos (entre eles, sete órfãos) formaram o Palestra Mirim, campeão do interior paulista de futebol de salão.

O investimento ocorreu nessa e outras modalidades. Em meio à prática esportiva, os pequenos atletas foram levados para excursões em colônias de férias. Em Bertioga, muitos desses meninos pela primeira vez viram o mar. Também participaram de competições e lazer na Pousada do Rio Quente, em Goiás.

Era o clube retomando aos poucos a sua condição de protagonista, lembrando os anos dourados da natação, quando teve vários atletas convocados pela Seleção Brasileira. O caixa revigorado, a administração equilibrada, e o patrimônio enriquecido por meio de obras como a primeira piscina olímpica da cidade permitiram aos seguintes dirigentes manter o Palestra na linha de crescimento.

LEGADO

Ao fim do sexto mandato consecutivo, em 1981, Norberto Buzzini deixou um legado duradouro para o Palestra Esporte Clube, que mostrou sua grandeza mantendo o embalo nas mãos de seus primeiros sucessores – entre eles, Inácio Antonio Gonçalves e Gumercindo de Seta, que foram vice-presidentes palestinos à época de Buzzini.

Sucesso que permaneceu entre os anos 80 e 90, com a realização de memoráveis ​​bailes carnavalescos, shows de artistas famosos, manutenção de equipes de vôlei na elite estadual, em duelos equilibrados contra adversários em nível de seleção. Tudo isso, sem deixar de apoiar outros esportes, desde as atividades da base, a criançada, para a qual Buzzini e sua equipe dedicavam atenção especial.

O “Novo Palestra” lançado por Buzzini gerou, enfim, uma fase de superação de um clube associativo que, apesar de percalços mais recentes, está refletida até hoje na memória de todos que acompanharam sua ascensão e a consolidação como um dos maiores orgulhos de São José do Rio Preto.