O adeus ao doutor Norberto Buzzini, um visionário de ideias e ações

O diretor-presidente do Diário da Região, Norberto Buzzini, morreu às 9h30 da manhã desta quarta-feira, 12 de agosto de 2026, em Rio Preto, aos 95 anos, deixando uma trajetória profundamente ligada à história da cidade. Jornalista, ex-vereador, empresário e advogado, nascido em 16 de janeiro de 1931, ele se formou em Direito pela Faculdade Fluminense, em Niterói, em 1956, e construiu sua vida profissional marcada pela comunicação e pela participação na vida pública.

A causa da morte foi broncopneumonia. O velório iniciado ontem, no cemitério Jardim da Paz, segue hoje a partir das 6h. O sepultamento ocorre nesta quinta, às 17h. Ao longo dos próximos 30 dias, o Diário circula com a figura de uma fita representativa de luto, ao lado do título do jornal.

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, decretou luto oficial de três dias. Em nota, o governo municipal afirmou que “manifesta profundo pesar pelo falecimento de Norberto Buzzini”, acrescentando que “sua atuação também alcançou a vida pública, o esporte e diferentes instituições da cidade, deixando um legado de participação e compromisso com Rio Preto.”

A manifestação segue afirmando que “a Prefeitura se solidariza com familiares, amigos, colaboradores do Diário da Região e todos que conviveram com Norberto Buzzini, expressando suas mais sinceras condolências neste momento de despedida.”

Em requerimento de pesar, o vereador e presidente interino da Câmara, Paulo Pauléra, destaca a trajetória de Buzzini e afirma que a morte deixa uma “grande lacuna” entre familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

A Arquidiocese de Rio Preto afirmou que recebe “com profundo pesar a notícia do falecimento do jornalista” e que o arcebispo metropolitano, dom Antonio Emidio Vilar, “considerando a parceria histórica da Igreja Católica com os veículos de comunicação do Grupo Diário, manifesta pessoalmente sua consternação diante de tão grande perda e a certeza na ressurreição dos mortos garantida por Cristo.

Em mensagem à família, Dom Vilar disse que expressa nesse momento de luto seus “sentimentos, solidariedade e garantia de orações”, e lembrou também a memória da senhora Neuza Buzzini. “Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a vossa luz”, completou o arcebispo.

Durante o dia, autoridades e entidades de destaque em Rio Preto lamentaram a despedida de Buzzini. “Norberto faz parte da história da Acirp e de Rio Preto. Sua contribuição atravessou décadas e diferentes momentos do desenvolvimento da cidade. É uma perda muito significativa para toda a nossa comunidade. Em nome da Acirp, manifesto nossos sentimentos à família Buzzini e aos profissionais do Diário da Região”, afirmou Jean Daher, presidente da Acirp.

João Paulo Rodrigues, presidente da Apeti, afirmou que “Buzzini deixa uma contribuição que permanece na história da nossa cidade. Foram décadas acompanhando suas transformações e registrando momentos importantes do desenvolvimento de Rio Preto.”

Horácio José Ramalho, diretor executivo da Funfarme, disse que Buzzini deixa importante legado como um dos principais protagonistas da imprensa de São José do Rio Preto e do interior paulista e lembrou que “o Diário da Região tem sido parceiro histórico da Funfarme ao dar visibilidade às ações, campanhas e conquistas do complexo hospitalar.”

Rodrigo José Ramalho, presidente da Associação Paulista de Medicina, Regional de Rio Preto, destacou que a entidade “se solidariza com os familiares, amigos e colaboradores do Grupo Diário da Região neste momento de dor, reconhecendo a importância de Norberto Buzzini para a história e o desenvolvimento de nossa cidade.”

Norberto construiu sua família ao lado de Dona Neuza Castro Buzzini, falecida. Deixa os filhos Débora, Fabiano e Luciana e os netos Murilo, Fábio, Clara, Lorenzo e Lucas. Filho do sapateiro Antonio e de dona Adelina, Norberto teve seis irmãos: Norma, Normando, Noêmia, Noélia, Noraide e Nondina, criados com um forte senso de valores familiares.

Para além dos cargos e empreendimentos, a história de doutor Norberto Buzzini se confunde com a história de Rio Preto, cidade onde nasceu e que acompanhou, registrou e ajudou a transformar.

A despedida de Buzzini fecha um percurso quase centenário dedicado ao trabalho, às causas sociais, ao jornalismo, à vida pública, ao esporte e à cidade que ele chamava de sua "Roma eterna", numa referência à ancestralidade italiana. A trajetória se encerra por aqui, mas sua história, seus exemplos e seu legado permanecem vivos.