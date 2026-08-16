Notas de pesar
Rio Preto se despede de um homem que fez parte da história da nossa cidade por mais de seis décadas.
Norberto Buzzini deixa um legado importante construído no jornalismo, na vida pública, no esporte e na participação ativa no desenvolvimento da nossa cidade.
Em reconhecimento à sua trajetória e aos relevantes serviços prestados ao município, decretei luto oficial de três dias em São José do Rio Preto.
Meus sentimentos aos familiares, amigos, colaboradores do Diário da Região e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de despedida.
Coronel Fábio Candido, prefeito de Rio Preto, via Instagram
Nota de pesar
É com profundo pesar e respeito que a Diretoria Executiva da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) e as diretorias de suas unidades recebem a notícia do falecimento do empresário Norberto Buzzini, aos 95 anos.
Dr. Norberto Buzzini deixa importante legado como um dos principais protagonistas da imprensa de São José do Rio Preto e do interior paulista. À frente do Grupo Diário da Região, atuou incessantemente em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e, alicerçado em informação precisa e com qualidade, contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da região, em particular, da área da Saúde, projetando São José do Rio Preto como centro de referência nacional.
O Diário da Região tem sido parceiro histórico da Funfarme ao dar visibilidade às ações, campanhas e conquistas do complexo hospitalar. Por meio de sua cobertura jornalística séria e comprometida com a saúde pública, o jornal colabora ativamente para o fortalecimento e o reconhecimento da Fundação e de suas unidades – o Hospital de Base de Rio Preto, o Hospital da Criança e Maternidade, o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (gestão em convênio com a Prefeitura), o Instituto do Câncer (ICA), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto, o Hemonúcleo de Catanduva, as unidades do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto e Fernandópolis e os Ambulatórios Médicos de Especialidades de Fernandópolis e Catanduva.
Em nome de todos os profissionais do nosso complexo hospitalar, as diretorias da Funfarme e de suas unidades externam as mais sinceras condolências aos familiares e aos amigos do Dr. Norberto Buzzini e a todos os profissionais do Grupo Diário da Região.
Dr. Horácio José Ramalho
Diretor executivo da Funfarme
Uma referência para Rio Preto
Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Norberto Buzzini.
Sua trajetória está profundamente ligada à história de São José do Rio Preto e da imprensa regional. À frente do Diário da Região, ajudou a construir um veículo que se tornou parte da identidade e da memória da nossa cidade.
Fica o reconhecimento por sua contribuição ao jornalismo, à informação e ao desenvolvimento de Rio Preto.
Minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a equipe do Diário da Região.
Marco Aurélio Beltrame
Diretor executivo da TOTVS Oeste
Nota de pesar
A diretoria do Grupo Austa manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Norberto Buzzini, diretor-presidente do Grupo Diário da Região, aos 95 anos.
Dr. Norberto Buzzini construiu uma trajetória que se confunde com a própria história de São José do Rio Preto. Jornalista, advogado, empresário e homem público, dedicou mais de seis décadas à comunicação e à construção de um dos mais importantes grupos de mídia do interior paulista.
Nosso reconhecimento ao seu legado, que ultrapassa as fronteiras do jornalismo, estendendo-se à política, esporte e à diversas importantes instituições da cidade e região.
Norberto Buzzini deixa marca indelével na história da cidade e na memória de inúmeras gerações que cresceram acompanhando as páginas do Diário da Região.
O Austa se solidariza com seus familiares, especialmente seus filhos e netos, com seus amigos e com todos os colaboradores do Grupo Diário da Região, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2026.
Diretoria do Grupo Austa
Nota de pesar
NOTA DE PESAR
São José do Rio Preto perdeu uma das pessoas que ajudaram a contar e preservar sua história. Durante mais de seis décadas à frente do Diário da Região, Norberto Buzzini acompanhou o crescimento da cidade e fez do jornal um espaço permanente de informação e debate.
Para quem trabalha na construção civil, esse legado pode ser visto de forma concreta. As páginas do Diário formam um arquivo da transformação física de Rio Preto: nelas ficaram registrados edifícios que alteraram a paisagem, bairros que redesenharam a cidade e debates sobre como o município deveria crescer. Ao manter esses temas vivos, Norberto ajudou a colocar o desenvolvimento urbano no centro do debate público.
Em meu nome e em nome do Grupo Impper, manifesto solidariedade aos familiares, amigos e profissionais do Diário da Região. Norberto Buzzini deixa contribuição permanente para o jornalismo e para a história de Rio Preto.
Bruno Malvezi
CEO do Grupo Impper
Nota de pesar
Nota de pesar
Recebi com profundo pesar a notícia da morte do Dr. Norberto Buzzini. Durante mais de seis décadas à frente do Diário da Região, ele ajudou a registrar a história de São José do Rio Preto e de todo o noroeste paulista com um jornalismo atento à vida da comunidade.
O Termas dos Laranjais faz parte dessa trajetória. Em 17 de novembro de 1987, poucos dias após a inauguração do clube, o Diário publicou a reportagem “Termas dos Laranjais: sucesso total”. O texto já reconhecia o empreendimento como “um importante polo turístico do interior do Estado” e registrava meu trabalho como arquiteto do projeto. É uma página que guardamos com carinho e que mostra como o jornal esteve presente desde o início da nossa história.
Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos os profissionais do Diário da Região. Norberto Buzzini deixa uma contribuição permanente para o jornalismo e para a memória regional.
Jorge Noronha
Presidente do Termas dos Laranjais
Serviço Social São Judas Tadeu
O Serviço Social São Judas Tadeu, de certa maneira, encontra-se órfão ao receber a notícia do falecimento do Dr. Norberto Buzzini. Voltado às causas sociais, o jornalista foi colaborador incansável do Pe. Ângelo Dell’Oro desde a fundação do Serviço Social São Judas Tadeu, em 1962.
Em um dos encontros que tive com o Dr. Norberto, em 2013, no fechamento da Cápsula do Tempo do Diário da Região, celebramos os muitos anos de parceria. Gratidão!
Pe. Luiz Caputo
Presidente do Serviço Social São Judas Tadeu
Nota de pesar
A Rodobens S.A. recebe com pesar a notícia do falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, e se solidariza com seus familiares, amigos e com os profissionais do Grupo Diário da Região.
Ao longo de décadas, Norberto Buzzini acompanhou e registrou importantes capítulos do desenvolvimento de São José do Rio Preto e de toda a região. Sua trajetória deixa um legado relevante para o jornalismo, para a comunicação e para a preservação da memória de uma cidade que cresceu e se transformou sob seu olhar atento.
Neste momento de luto, a Rodobens S.A. manifesta seus mais sinceros sentimentos à família Buzzini e a todos os profissionais do Diário da Região.
Rodobens S.A.
Aos familiares e amigos do Dr. Norberto Buzzini
Apresento-lhes minhas condolências pelo falecimento de nosso querido Dr. Norberto Buzzini que, tendo feito sua páscoa para a eternidade, agora une-se ao Cristo Ressuscitado na bem-aventurança eterna.
Dr. Norberto foi um grande colaborador da Arquidiocese de São José do Rio Preto e nos deixa o edificante testemunho de um homem de fé, generoso e dedicado, que soube colocar seus dons e seu trabalho a serviço do bem comum e dos mais desfavorecidos.
Em comunhão com toda a família, elevo minhas preces para que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, o acolha em seu abraço misericordioso, e conceda aos que hoje o recordam com saudade, toda consolação e a paz que brotam da nossa fé na ressurreição do Senhor.
Em sinal de solidariedade, e em penhor de que se fortaleçam nas suas vidas a fé e a esperança, envio-lhes minha bênção.
Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2026.
Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Nota de pesar
NOTA DE PESAR
A Acirp lamenta profundamente o falecimento de Norberto Buzzini e manifesta sua solidariedade aos amigos, familiares e profissionais do jornal Diário da Região.
A relação de Buzzini com o desenvolvimento de Rio Preto também passou pela Acirp, onde atuou como conselheiro na década de 1960. Sua participação na entidade integra uma trajetória marcada pelo envolvimento com a cidade e suas instituições.
“Norberto faz parte da história da Acirp e de Rio Preto. Sua contribuição atravessou décadas e diferentes momentos do desenvolvimento da cidade. É uma perda muito significativa para toda a nossa comunidade. Em nome da Acirp, manifesto nossos sentimentos à família Buzzini e aos profissionais do Diário da Região”, afirma Jean Daher, presidente da
Acirp.
Nota de pesar
A diretoria do Grupo Austa manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Norberto Buzzini, diretor-presidente do Grupo Diário da Região, aos 95 anos.
Dr. Norberto Buzzini construiu uma trajetória que se confunde com a própria história de São José do Rio Preto. Jornalista, advogado, empresário e homem público, dedicou mais de seis décadas à comunicação e à construção de um dos mais importantes grupos de mídia do interior paulista.
Nosso reconhecimento ao seu legado, que ultrapassa as fronteiras do jornalismo, estendendo-se à política, esporte e à diversas importantes instituições da cidade e região.
Norberto Buzzini deixa marca indelével na história da cidade e na memória de inúmeras gerações que cresceram acompanhando as páginas do Diário da Região.
O Austa se solidariza com seus familiares, especialmente seus filhos e netos, com seus amigos e com todos os colaboradores do Grupo Diário da Região, desejando força e serenidade para enfrentar esta perda.
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2026.
Diretoria do Grupo Austa
Nota de pesar
É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Norberto Buzzini, figura histórica do jornalismo de São José do Rio Preto e referência incontornável da imprensa regional paulista.
Ao longo de décadas de dedicação à comunicação social, Dr. Norberto construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com a informação de qualidade, pela valorização da liberdade de imprensa e pela defesa do jornalismo como instrumento essencial para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Sob sua liderança, o jornal por ele dirigido consolidou-se como um dos mais importantes veículos de comunicação do interior do Estado de São Paulo, tornando-se fonte de credibilidade, informação e reflexão para gerações de leitores.
Sua atuação transcendeu os limites empresariais e profissionais. Dr. Norberto contribuiu significativamente para o desenvolvimento institucional, social, econômico e cultural de São José do Rio Preto e de toda a região, sempre acreditando no papel transformador da informação séria, responsável e comprometida com o interesse público.
Seu legado permanecerá vivo não apenas nas páginas da história do jornalismo regional, mas também na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer sua visão, sua liderança e sua dedicação à construção de uma imprensa forte e respeitada.
Neste momento de dor, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colaboradores e a toda a equipe do jornal, desejando que encontrem conforto na lembrança da admirável trajetória de vida deixada por Dr. Norberto Buzzini.
Sua obra, seu exemplo e sua contribuição ao jornalismo brasileiro permanecerão como patrimônio permanente de nossa região.
Carlos Gilberto Menezello Romani
Promotor de Justiça
Associação Paulista de Medicina
A Diretoria da Associação Paulista de Medicina – Regional de São José do Rio Preto / Sociedade de Medicina e Cirurgia manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Norberto Buzzini, diretor-presidente do Grupo Diário da Região. Ao longo de sua trajetória, Norberto Buzzini e o Grupo Diário da Região tiveram papel fundamental no desenvolvimento de São José do Rio Preto e região, contribuindo para o fortalecimento da Saúde, para a valorização de seus profissionais e instituições e para a defesa de uma sociedade mais informada e consciente sobre a importância do acesso da população a uma saúde de qualidade.
Sua atuação à frente do principal grupo de comunicação de nossa região deixa um legado que ultrapassa o jornalismo e os negócios, marcado pelo compromisso com Rio Preto e pelo desenvolvimento da comunidade.
A APM Regional de São José do Rio Preto se solidariza com os familiares, amigos e colaboradores do Grupo Diário da Região neste momento de dor, reconhecendo a importância de Norberto Buzzini para a história e o desenvolvimento de nossa cidade.
Dr. Rodrigo José Ramalho
Presidente da Associação Paulista de Medicina – Regional de São José do Rio Preto
Nota de pesar
A Arquidiocese de São José do Rio Preto recebe com profundo pesar a notícia do falecimento do jornalista Norberto Buzzini. O arcebispo metropolitano, dom Antonio Emidio Vilar, sdb, considerando a parceria histórica da Igreja Católica com os veículos de comunicação do Grupo Diário, manifesta pessoalmente sua consternação diante de tão grande perda e a certeza na ressurreição dos mortos garantida por Cristo.
Desde 1959, quando do início de sua trajetória à frente do jornal Diário da Região, Norberto Buzzini testemunhou um compromisso importante no cenário regional: o de promover a divulgação das ações beneficentes nas mesmas páginas onde os temas de relevância nacional sempre foram discutidos com imparcialidade. Tal legado, é certo, se consolidou, igualmente, nas novas plataformas e, muito mais agora, seguirá como sinal da memória de um dos maiores beneméritos de São José do Rio Preto e Região.
À família, Dom Vilar expressa – nesse momento de luto - seus sentimentos, solidariedade e garantia de orações; também, pela memória da senhora Neuza Buzzini. “Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para eles a vossa luz”.
Arquidiocese de Rio Preto
Nota de pesar
A Costantini Incorporadora e a UNICOS Incorporadora lamentam profundamente o falecimento do sr. Norberto Buzzini.
À frente do Diário da Região, Norberto acompanhou e registrou de perto as transformações de São José do Rio Preto e da região. Seu trabalho contribuiu para fazer do jornal uma importante fonte de informação e parte da memória de gerações de rio-pretenses.
Neste momento, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com toda a equipe do Diário da Região.
Costantini Incorporadora e UNICOS Incorporadora
Reconhecimento
Norberto Buzzini teve papel importante na construção do Diário da Região como uma das principais empresas de comunicação de São José do Rio Preto. À frente do jornal, imprimiu uma visão empreendedora e contribuiu para consolidar um veículo de referência para a região.
Ao longo de sua trajetória, acompanhou e deu espaço ao crescimento dos negócios, das empresas e das iniciativas que movimentam a economia local, fortalecendo o Diário da Região como fonte de informação para diferentes setores.
Manifestamos nosso reconhecimento pela trajetória de Norberto Buzzini e nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda a equipe do Diário da Região neste momento de despedida.
Administração Plaza Shopping
Republicanos
O Republicanos manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista e empresário Norberto Buzzini, aos 95 anos.
Figura marcante da história rio-pretense, Buzzini construiu uma trajetória dedicada à comunicação, à vida pública e ao desenvolvimento de nossa cidade, deixando um legado que permanecerá em nossa memória.
Aos familiares, amigos e colaboradores do Grupo Diário da Região, expressamos nossa solidariedade e nossas mais sinceras condolências.
Diego Polachini, presidente do Republicanos Rio Preto
Cleber Tavares
Coordenador Regional
Nota de pesar
A Apeti lamenta o falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, e manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e a todos os profissionais do Diário da Região. Ao longo de décadas, Buzzini ajudou a registrar a história de Rio Preto e as transformações que fizeram da cidade uma referência regional. Sua trajetória deixa um legado para o jornalismo, para a comunicação e para a própria memória de Rio Preto.
“O senhor Norberto Buzzini deixa uma contribuição que permanece na história da nossa cidade.
Foram décadas acompanhando suas transformações e registrando momentos importantes do desenvolvimento de Rio Preto. Em nome da Apeti, manifestamos nossos sentimentos à família, aos amigos e a toda equipe do Diário da Região”, afirma João Paulo Rodrigues, presidente da Apeti.
Apeti