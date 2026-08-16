Notas de pesar

É com profundo pesar e respeito que a Diretoria Executiva da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) e as diretorias de suas unidades recebem a notícia do falecimento do empresário Norberto Buzzini, aos 95 anos.

Dr. Norberto Buzzini deixa importante legado como um dos principais protagonistas da imprensa de São José do Rio Preto e do interior paulista. À frente do Grupo Diário da Região, atuou incessantemente em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e, alicerçado em informação precisa e com qualidade, contribuiu de forma relevante para o desenvolvimento da região, em particular, da área da Saúde, projetando São José do Rio Preto como centro de referência nacional.

O Diário da Região tem sido parceiro histórico da Funfarme ao dar visibilidade às ações, campanhas e conquistas do complexo hospitalar. Por meio de sua cobertura jornalística séria e comprometida com a saúde pública, o jornal colabora ativamente para o fortalecimento e o reconhecimento da Fundação e de suas unidades – o Hospital de Base de Rio Preto, o Hospital da Criança e Maternidade, o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (gestão em convênio com a Prefeitura), o Instituto do Câncer (ICA), o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro de Rio Preto, o Hemonúcleo de Catanduva, as unidades do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto e Fernandópolis e os Ambulatórios Médicos de Especialidades de Fernandópolis e Catanduva.

Em nome de todos os profissionais do nosso complexo hospitalar, as diretorias da Funfarme e de suas unidades externam as mais sinceras condolências aos familiares e aos amigos do Dr. Norberto Buzzini e a todos os profissionais do Grupo Diário da Região.

Dr. Horácio José Ramalho

Diretor executivo da Funfarme