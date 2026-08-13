Norberto Buzzini, um eterno idealista

No caminhar pela estrada da vida que carinhosamente chamamos de Estrada Dr. Norberto "Palestra" Buzzini, não tem retorno, só lembranças. A conexão da biografia de um grande homem, um visionário, com a trajetória de um grande clube nos motiva a resgatar essa história.

Um homem simples e humilde de tradicional família rio-pretense que conheci ainda mocinho, um estrategista e competente administrador na área de comunicação, com amor à sua família, e um apaixonado pelo Palestra Esporte Clube, cuja origem tem na sua genética a história da imigração Italiana.

Na história do que foi esse grande clube, muitos personagens fizeram parte, a começar pelo seu fundador Bonfá Natale, nascido na Itália e que chegou ao Brasil em 1895, fixando residência em Rio Preto em 1918. Natale teve a ideia e enfrentou os desafios da época ao fundar o clube cuja data comemorativa de fundação é tida na sua história como 15 de março de 1931.

Se voltarmos no tempo e compararmos aos dias atuais, imaginamos a trajetória desse clube convivendo com grandes acontecimentos históricos e políticos (revolução constitucionalista, guerra e tantos outros).

Já na década de 80, como associado do Palestra Esporte Clube, e depois de ter sido secretário do Conselho Deliberativo, tive o prazer e a honra de ser o segundo vice-presidente da administração do Dr. Norberto Buzini, o que me fortaleceu ainda mais por ver nele a pessoa de homem visionário com seu amor incondicional pelo clube.

Para os saudosos, a história maravilhosa do Palestra Esporte Clube foi retratada em 1981 pela escritora Neide Martins "Ascensão de um clube" (Editora Portinho Cavalcanti Ltda).

Infelizmente ao longo dos anos e administrações que se sucederam foi se perdendo a identidade daquela associação que era uma referência; não cabe a mim e nem tenho competência aqui para julgar.

O Palestra Esporte Clube, nas gestões do Dr. Norberto Buzzini, foi um clube social de referência em todos os sentidos, quer no campo eventos, social e esportivo, tendo no seu quadro associativo um perfil da classe média alta.

No campo de eventos, cantores e artistas, alguns ainda em início de carreira marcaram presenças em grandes show no ginásio de esportes, dentre eles Roberto Carlos, Fábio Junior, Alcione, Gal Gosta e tantos show de bandas e violinos. Aliás, o ginásio de esportes era um cartão de visitas (nenhum clube da região tinha na época).

A propósito, o ginásio e a expansão do clube foram algumas das grandes batalhas difíceis do Dr. Buzzini, com apoio político junto ao governo estadual, por ser área de servidão da estrada de ferro Fepasa. Eu mesmo participei junto com outros membros da diretoria de reuniões com o Governado do Estado Dr. Paulo Maluf no famoso e inovador governo itinerante no Trem São Paulo a Santa Fé do Sul. Outro governador, Dr. Laudo Natel também era muito querido entre os palestrinos.

As datas comemorativas de Natal, Virada do Ano, Pais, Mães eram famosas no Palestra com show e atrações de causar inveja, e as famosas piscinas no clube revelaram grandes atletas, dentre eles Antonio Carlos Montanhês e outros nomes de outros seguimentos como o Antonio Natalone, que depois deu nome a um ginásio de esportes da Prefeitura municipal.

Os campos de futebol, pela sua qualidade e sediando competições e campeonatos da cidade, eram os escolhidos por grandes clubes de São Paulo para treinamento quando vinham jogar contra o América, e nessas ocasiões os associados viam de perto e mantinham contatos com atletas e ídolos da época.

O "Novo Palestra" do Dr. Buzzini, marcou época. O famoso clube de campo, cuja área foi adquirida e desenvolvida, promoveu encontros com famosas duplas sertanejas na época.

Mas a grande sensação da época nos anos 80n foi a famosa Discoteca, construída junto ao complexo de piscinas, onde pessoas da região disputavam convites.

Em plena década de 80 o aconchegante local com música, luzes coloridas e decoração deixavam o ego dos associados do Novo Palestra no seu mais alto nível!

Obrigado, Dr Buzzini e demais membros da administração da época, por terem proporcionado isso aos associados e rio-pretenses. Como já comparei no início dessa minha narrativa: nessa estrada não há retorno, só lembranças.

José Aires de Morais

Advogado, administrador de empresas (Pos GV), ex-diretor regional da CPFL, ex-secretário da Prefeitura de Campinas, atual presidente da Federação de Cinofilia do Estado de SP; um saudoso rio-pretense.