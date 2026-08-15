Norberto Buzzini: legado de coragem e compromisso

A morte de Norberto Buzzini, aos 95 anos, encerra uma trajetória que se confunde com a própria história de São José do Rio Preto e deixa um legado que ultrapassa o jornalismo. Advogado, empresário, ex-vereador e, sobretudo, jornalista, Buzzini fez da informação um compromisso permanente com a cidade, com a verdade e com o interesse público.

À frente do Diário da Região por mais de seis décadas, demonstrou bravura para atravessar transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas sem abrir mão da convicção de que uma sociedade democrática precisa de imprensa profissional, independente, responsável e comprometida com os fatos. Essa é uma herança que merece ser preservada. O jornalismo profissional pelo qual Norberto Buzzini sempre primou deve permanecer como princípio e horizonte.

Para a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), o Diário da Região ocupa um lugar singular. O jornal não apenas noticiou nossa história: ajudou a registrá-la e a levá-la à sociedade. Esteve presente nos capítulos decisivos da instituição, desde sua fundação e o processo de estadualização até a expansão acadêmica e consolidação da pós-graduação.

Ao longo das décadas, suas páginas também deram visibilidade às pesquisas produzidas na FAMERP, às descobertas científicas, às campanhas de saúde e às orientações de nossos especialistas sobre doenças, prevenção e qualidade de vida. Ao transformar conhecimento acadêmico em informação acessível, o Diário contribuiu para aproximar a Faculdade da população e para fortalecer nossa missão de promover ensino, pesquisa e assistência.

Essa relação histórica entre duas instituições ligadas a Rio Preto demonstra o valor do diálogo entre ciência, educação e imprensa. Quando uma instituição produz conhecimento e outra o comunica com rigor e responsabilidade, o maior beneficiário é o cidadão. Ganha a saúde pública, ganha a educação, ganha a democracia e se constrói uma sociedade consciente e preparada para tomar decisões.

Neste momento de despedida, a FAMERP reconhece, com respeito e gratidão, a contribuição de Norberto Buzzini para a comunicação e para o desenvolvimento de São José do Rio Preto e região. Seu legado permanece no Diário da Região, na memória da cidade e na defesa cotidiana de um jornalismo sério, corajoso e profissional.

Que essa história continue sendo honrada pelas novas gerações, preservando a credibilidade, a responsabilidade pública e o compromisso com a verdade que fizeram do Diário uma instituição essencial para nossa comunidade.

Prof. Dr. Helencar Ignácio

Diretor-geral da FAMERP, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo.