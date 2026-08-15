Norberto Buzzini: legado de coragem e compromisso
A morte de Norberto Buzzini, aos 95 anos, encerra uma trajetória que se confunde com a própria história de São José do Rio Preto e deixa um legado que ultrapassa o jornalismo. Advogado, empresário, ex-vereador e, sobretudo, jornalista, Buzzini fez da informação um compromisso permanente com a cidade, com a verdade e com o interesse público.
À frente do Diário da Região por mais de seis décadas, demonstrou bravura para atravessar transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas sem abrir mão da convicção de que uma sociedade democrática precisa de imprensa profissional, independente, responsável e comprometida com os fatos. Essa é uma herança que merece ser preservada. O jornalismo profissional pelo qual Norberto Buzzini sempre primou deve permanecer como princípio e horizonte.
Para a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), o Diário da Região ocupa um lugar singular. O jornal não apenas noticiou nossa história: ajudou a registrá-la e a levá-la à sociedade. Esteve presente nos capítulos decisivos da instituição, desde sua fundação e o processo de estadualização até a expansão acadêmica e consolidação da pós-graduação.
Ao longo das décadas, suas páginas também deram visibilidade às pesquisas produzidas na FAMERP, às descobertas científicas, às campanhas de saúde e às orientações de nossos especialistas sobre doenças, prevenção e qualidade de vida. Ao transformar conhecimento acadêmico em informação acessível, o Diário contribuiu para aproximar a Faculdade da população e para fortalecer nossa missão de promover ensino, pesquisa e assistência.
Essa relação histórica entre duas instituições ligadas a Rio Preto demonstra o valor do diálogo entre ciência, educação e imprensa. Quando uma instituição produz conhecimento e outra o comunica com rigor e responsabilidade, o maior beneficiário é o cidadão. Ganha a saúde pública, ganha a educação, ganha a democracia e se constrói uma sociedade consciente e preparada para tomar decisões.
Neste momento de despedida, a FAMERP reconhece, com respeito e gratidão, a contribuição de Norberto Buzzini para a comunicação e para o desenvolvimento de São José do Rio Preto e região. Seu legado permanece no Diário da Região, na memória da cidade e na defesa cotidiana de um jornalismo sério, corajoso e profissional.
Que essa história continue sendo honrada pelas novas gerações, preservando a credibilidade, a responsabilidade pública e o compromisso com a verdade que fizeram do Diário uma instituição essencial para nossa comunidade.
Prof. Dr. Helencar Ignácio
Diretor-geral da FAMERP, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo.
Nota de pesar
É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Norberto Buzzini, aos 95 anos, nesta quarta-feira, em Rio Preto.
Advogado, jornalista e empresário, Buzzini dedicou mais de seis décadas de sua vida ao Diário da Região. Participou da aquisição do jornal em 1959 e, à frente dele desde 1960, transformou-o em uma das principais referências da imprensa do interior paulista — um jornalismo sério, que sempre esteve ao lado de Rio Preto e de toda a região.
Mais do que um jornalista, Buzzini foi um construtor de história. Acompanhou de perto o crescimento da nossa cidade, ajudou a formar gerações de profissionais da imprensa e manteve, até os últimos dias, seu olhar atento e generoso sobre os destinos de Rio Preto.
Neste momento de dor, externo à família — aos filhos Débora, Fabiano e Luciana, e aos netos Murilo, Fábio, Clara, Lorenzo e Lucas — meus sinceros sentimentos e solidariedade. Que encontrem conforto no legado que Norberto Buzzini deixa para todos nós.
Vaz de Lima
Ex-deputado estadual e federal
QUANDO UMA HISTÓRIA SE VAI, O LEGADO FICA
Recebo com tristeza a notícia da morte do doutor Norberto Buzzini, aos 95 anos.
Norberto foi um homem que ajudou a construir a história de Rio Preto. Advogado, jornalista, empresário, vereador e líder comunitário, deixou sua marca pelo trabalho, pela integridade e pelo compromisso com a cidade que tanto amou.
Tive a honra de trabalhar diretamente com ele e guardo uma lembrança especial da sua generosidade e dos seus conselhos. Norberto foi também um grande incentivador para que eu prestasse concurso para a Polícia Federal — um incentivo que fez diferença na minha trajetória.
Minha esposa, a jornalista Vanessa Mauri Campetti, também teve sua história profissional ligada ao Diário da Região, jornal que Norberto liderou e transformou em referência da nossa região e do jornalismo brasileiro.
Hoje, mais do que lamentar a partida, quero reconhecer o legado de um homem que fez a diferença na vida de muita gente.
À família, deixo meu abraço, minha solidariedade e, sobretudo, minha oração. Que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e dê força para que as boas lembranças e o legado de Norberto permaneçam vivos.
Meus sentimentos e que Deus conforte toda a família Buzzini.
Deputado Estadual Danilo Campetti
(Gestão 2024–2026)
O eterno contador da história de Rio Preto
Há pessoas que passam pela história de uma cidade. E há aquelas que ajudam a construí-la, registrá-la e preservá-la. Norberto Buzzini foi uma delas.
Rio Preto se despede de um homem cuja trajetória se confunde com a própria história da nossa cidade. Aos 95 anos, deixa um legado que ultrapassa a comunicação e alcança o esporte, a vida pública, o empreendedorismo e, principalmente, as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele.
Por décadas, Norberto esteve à frente do Diário da Região. Mais do que comandar um dos principais veículos de comunicação do interior paulista, ele ajudou a registrar as transformações de Rio Preto e de toda a região. Pelas páginas do jornal passaram acontecimentos, personagens, conquistas, dificuldades e histórias que fazem parte da memória de milhares de pessoas.
Norberto não apenas contou a história de Rio Preto. Ele ajudou a fazer parte dela.
Também deixou sua marca na vida pública e no esporte. Foi vereador, participou de instituições importantes e presidiu o Palestra Esporte Clube em um período decisivo para a história da entidade. Em cada espaço que ocupou, levou consigo características que marcaram sua trajetória: trabalho, firmeza, capacidade de liderança e compromisso com aquilo em que acreditava.
Mas, quando pensamos em uma vida tão longa e tão rica, talvez os cargos e as realizações sejam apenas uma parte da história. O que realmente permanece são as pessoas.
Permanecem os profissionais que aprenderam com ele, os amigos que dividiram sua caminhada, os familiares que estiveram ao seu lado e todos aqueles que, de alguma forma, tiveram suas vidas tocadas por sua presença.
Norberto viveu diferentes Rio Pretos. Viu a cidade crescer, se transformar e se tornar uma das principais forças do interior paulista. Acompanhou mudanças profundas na sociedade e na própria forma de fazer comunicação. E, durante todo esse tempo, continuou acreditando na força desta cidade.
É por isso que sua partida deixa um vazio tão grande.
Mas também deixa uma certeza: há legados que o tempo não apaga.
O legado de Norberto está nas páginas que ajudou a construir, nas instituições que ajudou a fortalecer, nas pessoas que formou e, principalmente, na memória de uma cidade que ele tanto amou.
Neste momento, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e a todos os profissionais que tiveram a oportunidade de conviver com Norberto.
Que Deus conforte a todos e receba Norberto em sua paz.
São José do Rio Preto jamais esquecerá aquele que foi, por uma vida inteira, seu contador oficial de histórias.
Luiz Carlos Motta
Deputado Federal
À Família do Sr. Norberto Buzzini
É com profundo pesar e sentimento de solidariedade que recebo a notícia do falecimento do senhor Norberto Buzzini, diretor-presidente do jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto-SP, ocorrido nesta quarta-feira, 12 de agosto. Por sua trajetória de dedicação e amor ao ofício da comunicação por quase sete décadas, deixa um legado inestimável que permanecerá vivo na memória de todos e todas, não apenas de seus familiares e amigos próximos, mas também de todos os seus colaboradores e leitores. Neste momento de dor, apresento minhas sinceras condolências, rogando a Deus que conforte os corações de todos os enlutados por sua partida.
Deixo aqui formalmente registrado meu mais profundo pesar, estendido a todo o corpo de colaboradores do Diário da Região e FM Diário, bem como aos filhos Débora, Fabiano e Luciana e aos seus netos, Murilo, Fábio, Clara, Lorenzo e Lucas.
Beth Sahão
Deputada estadual (PT)
Nota de pesar
Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do querido amigo Dr. Norberto Buzzini, ocorrido nesta quarta-feira, em Rio Preto. Neste momento de dor, quero expressar meus sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Buzzini.
Como diretor-presidente do Diário da Região, ele teve uma trajetória marcada pelo compromisso com a cidade e a região. Sua atuação foi fundamental na defesa de grandes causas que contribuíram para o desenvolvimento de Rio Preto e de todo o noroeste paulista.
Advogado, jornalista, ex-vereador e empreendedor de sucesso, Buzzini sempre acreditou na força da informação e no papel transformador da imprensa.
Deixa um legado de trabalho, dedicação e amor por Rio Preto. Guardo com carinho e gratidão a amizade que construímos ao longo dos anos. Que Deus conforte seus familiares e amigos neste momento de profunda tristeza.
Edinho Araújo e família
Edinho Araújo, ex-prefeito de Rio Preto
Despedida ao Dr. Norberto
A despedida do dr. Norberto Buzzini é também um momento de gratidão por tudo o que fez por São José do Rio Preto.
Jornalista, empresário da comunicação e homem público, construiu uma trajetória marcada pela seriedade, independência e compromisso com a nossa cidade. À frente do Diário da Região, ajudou a escrever a história de Rio Preto e consolidou um dos mais respeitados veículos de comunicação do interior do país.
Seu legado vai muito além do jornalismo. Deixa um exemplo de dedicação, caráter e espírito público que seguirá inspirando as futuras gerações.
Meus mais sinceros sentimentos aos filhos Fabiano, Débora e Luciana, aos familiares, amigos e colaboradores. Que Deus conforte o coração de todos.
Itamar Borges
Deputado estadual
NORBERTO BUZZINI – O EMPREENDEDOR
Há jornalistas que passam pela profissão. Outros se confundem com ela. Norberto Buzzini pertence à segunda categoria. Durante 66 anos, sua trajetória esteve ligada não só ao jornalismo e à comunicação, mas também à construção de uma empresa que se tornou parte da história de São José do Rio Preto e do interior paulista. Sua partida encerra uma longa presença, mas não apaga sua obra.
Assumiu o jornal no final de 1959. Era o início de uma caminhada que atravessaria mudanças profundas na sociedade e na tecnologia. Ao longo das décadas, soube compreender as transformações e adaptar a empresa sem perder de vista o essencial: informação, credibilidade e compromisso com a sociedade.
Seu espírito empreendedor foi uma de suas marcas mais fortes. Em 1988, ampliou a presença do grupo na comunicação com a criação da FM Diário. O Grupo Diário passou a atuar em um cenário no qual jornal, rádio e, posteriormente, plataformas digitais poderiam dialogar entre si.
Mais do que sobreviver às crises que atingiram a imprensa escrita, ajudou a transformar o Diário em uma referência na região e no estado. Compreendia que um veículo de comunicação não existe apenas para transmitir notícias. Ele registra a história, fiscaliza o poder, apresenta diferentes visões e cria um espaço de diálogo com a comunidade. Uma imprensa madura não precisa agradar a todos. Precisa ter liberdade para informar, questionar, opinar e registrar os fatos, inclusive quando são incômodos. Essa postura, naturalmente, cobra seu preço. A história de Buzzini também inclui momentos de enfrentamento e perseguição política, lembrando que a independência jornalística raramente é confortável para quem é objeto da notícia ou da crítica.
Ao longo de seis décadas, gerações de jornalistas conviveram com esse modelo. Buzzini pertenceu à antiga escola das redações, marcada por uma formação humanística e uma visão ampla do mundo, mas não ficou preso a ela. Sua capacidade de incorporar mudanças ajudou sua obra a atravessar diferentes eras da comunicação. Em vez de escolher entre tradição e inovação, procurou fazer com que uma sustentasse a outra. Essa combinação foi decisiva para a continuidade do projeto jornalístico.
É impossível dimensionar tudo o que Norberto Buzzini leu, ouviu, acompanhou e aprendeu nesses 66 anos. Mas é possível reconhecer o resultado: uma empresa sólida, uma marca jornalística de grande presença e uma cultura profissional que influenciou muitos daqueles que passaram por suas redações. Seu legado não está apenas nas páginas publicadas, nas ondas do rádio ou nas plataformas que vieram depois. Está também na ideia de que comunicação é atividade empresarial, mas, acima de tudo, serviço à sociedade. Norberto Buzzini deixa uma história que merece ser lembrada e o exemplo de que empreender no jornalismo é acreditar no futuro da imprensa.
Toufic Anbar Neto
Médico-cirurgião, diretor da Faceres, escritor e membro da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). Escreve quinzenalmente neste espaço às quartas-feiras.
AO MESTRE, COM CARINHO
Quem consegue rabiscar um artigo, um discurso, uma mensagem póstuma se o personagem central é o advogado e jornalista Dr. Norberto Buzzini? Quando certas pessoas morrem, é como uma biblioteca que pega fogo – disse o historiador malinês Amadou Hampâté Bâ. Pois Rio Preto perdeu terça-feira, aos 95 anos, um dos mais notáveis cidadãos, desses que merecem serem olhados com olhos de respeito e admiração, porque carregam em seu legado, a memória e identidade de nossa terra. Pronunciar seu nome nos faz ouvir o coração sussurrar história.
Em busca da excelência, Norberto Buzzini sempre conseguiu um resultado colossal para o Diário da Região, jornal do qual foi um dos fundadores.Fiel às suas convicções, permeava a tessitura de seu matutino, com dois fatores primordiais: o expressivo uso da ética e da liberdade de expressão, tornando-o uma referência entre os melhores jornais do País. Da exuberância do seu vocabulário, suntuoso na estética vernacular e na semântica, Buzzini escrevia com precisão cirúrgica e seus editoriais eram sempre motivo de aplausos.
Buzzini ditava o ritmo da imprensa local, revelando a notícia de forma cristalina, transformando o Diário em produto publicitário com enorme eficácia. Apesar da essência de seus artigos de fundo, seu diálogo vocalizava a palavra com esmero e nas prosas cavaqueiras, transmitia um Brasil do interior, sereno e afetivo, com uma rica poesia estética de linguagem simples e instantânea.
Quando ainda tateava os meus primeiros anos no jornalismo, Buzzini foi para mim um mestre, que me ajudou no aprendizado de um sonho transformando minha profissão numa viagem pelos sabores da notícia bem fundamentada, bem digerida e bem divulgada. Ao longo das duas longas temporadas em que assinei coluna social no Diário da Região, tive a honra de tê-lo mais do que um patrão, como um grande amigo e como um professor que proporcionava uma narrativa iluminada na prática de um jornalismo fiel à verdade, que fala e convence de forma concisa, na medida certa. “Água demais mata a planta”- dizia ele.
Foi um dos melhores presidentes que o Palestra E.C. teve em sua história, assim como foi um dos parlamentares mais atuantes de nossa Câmara Municipal.Todos os acadêmicos da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letrtas e Cultura, se orgulham de tê-lo como colega.
Sua saudosa e elegante esposa. D. Neusa de Castro Buzzini, também fez reputação, ao transformar o jornal em santuário, no relacionamento com os colaboradores, nas reuniões dos funcionários para as comemorações do Natal e nas datas natalícias. Católica fervorosa, D. Neusa entronizava Cristo e fazia entrar o ar fresco no árduo cotidiano da empresa. Com a partida do Dr. Norberto Buzzini,pulsa em cada jornalista, o silêncio, uma reverência ao sagrado.
Waldner Lui
Jornalista, diretor de Comunicação da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura - ARLEC
Um jornal é o espelho de seu tempo
Norberto Buzzini deixa mais do que uma história de trabalho e empreendedorismo: deixa parte da memória de Rio Preto e a defesa permanente de uma imprensa livre, capaz de registrar, questionar e transformar a sociedade.
A morte de Norberto Buzzini representa uma perda para São José do Rio Preto, mas também nos convida a refletir sobre algo maior: o valor de uma imprensa livre e independente para uma cidade, para uma região e para uma democracia.
Conheci Rio Preto antes de viver aqui. Quando ainda morava fora, era pelas páginas do Diário da Região que eu acompanhava o que acontecia nesta cidade. As reportagens me apresentavam seus personagens, seus problemas, suas conquistas e suas transformações. De certa maneira, antes mesmo de fazer parte da vida rio-pretense, eu já conhecia um pouco de Rio Preto por meio do jornal.
Essa é uma das grandes forças de um jornal diário. Ele não apenas informa sobre a agenda de hoje. Ele constrói a memória de amanhã.
Norberto Buzzini entendeu isso como poucos. À frente do Diário da Região desde o fim de 1959, construiu uma trajetória de mais de seis décadas ligada ao jornalismo e ao desenvolvimento de Rio Preto. Advogado, jornalista e empresário, também participou da vida pública como vereador e esteve envolvido com instituições e com o esporte da cidade. Em 1988, ampliou sua atuação na comunicação com a criação da FM Diário.
Mas há uma dimensão de sua trajetória que merece ser lembrada para além dos cargos e dos números: a de empresário que soube construir uma empresa de comunicação sólida e, ao mesmo tempo, valorizar as pessoas que ajudaram a fazer o jornal.
Norberto foi um bom patrão e um bom jornalista. Soube reconhecer que uma redação é feita de profissionais, de talentos, de dedicação e, sobretudo, de compromisso com a informação. E sabia que credibilidade não se constrói em um dia. É resultado de décadas de trabalho.
Um jornal diário é, de fato, o espelho de seu tempo. Registra a notícia, mas faz muito mais do que isso. Conta histórias. Guarda personagens. Revela problemas que precisam ser enfrentados. Dá voz a quem precisa ser ouvido. Celebra conquistas. Questiona decisões. Registra mudanças e, muitas vezes, ajuda a produzi-las.
Ao longo de sua existência, o Diário da Região acompanhou as grandes transformações de Rio Preto. E, ao fazê-lo, tornou-se também parte dessa transformação.
Por isso, ao me despedir de Norberto Buzzini, não penso apenas no homem que parte aos 95 anos. Penso no legado que permanece: uma vida dedicada ao trabalho, à comunicação e à cidade.
E penso, sobretudo, que enquanto houver imprensa haverá memória, haverá questionamento, haverá espaço para o contraditório e haverá a possibilidade de uma sociedade conhecer a si mesma.
Norberto Buzzini deixa um jornal. Mas deixa também um pedaço da história de Rio Preto.
Fábio Marcondes
Vice-prefeito de São José do Rio Preto
Agradecemos as homenagens
Cida Caran e família
Fisioterapeutas e amigos Milena Botine e Anderson Nunes
Família Reis e Fernandes
Família Normando Buzzini
Erlem Maciel e família
Rodobens S A
Clotilde, Ligia Maura, Rogério e Vera Fernandes Garcia da Costa
Euphly Jalles Filho e Família
Gestão, professores e funcionários
da EM Dr. Norberto Buzzini
Família Buzzini e Zancaner
Logucomarc
Jornal D’Hoje
Hamilton Ferreira e família
Itamar Borges e família
Lopes de Souza Contadores Associados
Maria Elza e Edinho Araújo
Família de Iolanda Bassitt
Lucila Conte (Casa das Flores)
Maria Menezes e filhos
Wit Invest
João Mahfuz Junior e família
Conselheiros, funcionários e associados do Palestra EC
Faculdade de Medicina de SJRio Preto - Famerp
Família Jalles
Luiz Fernando Jalles e família
Wladimir Gazzola Junior e família
Deputado Danilo Campetti e família
Cláudia Bassitt e filhos
Fernando Sansão e filhos: Bruno , Carolina e Juliana Sansão
Cláudia Estrella Viagem e Experiência
Grupo Impper
Presidência, Diretoria e funcionários do
Sincomerciários de SJRio Preto
Condomínio Residencial Bougainville
Cláudio Roberto Ambrósio e família
Deputado Valdomiro Lopes e família
Diretoria da Apeti
Durval de Noronha Goyos