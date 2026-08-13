Meu paciente e amigo Norberto Buzzini

Em meados de 2001, eu Anderson Luiz de Oliveira Nunes, recém-formado em Fisioterapia, trilhando seus primeiros passos como profissional da área, em uma renomada clínica de São José do Rio Preto, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de reabilitação de joelho do paciente Norberto Buzzini. Eu mal podia saber que daquele momento nasceria um vínculo profissional, uma convivência constante pelos anos vindouros e uma belíssima amizade, não só com o paciente em si, mas, amizade, esta estendida aos seus familiares e até mesmo aos colaboradores de sua renomada empresa, o Diário da Região.

As sessões de hidroterapia realizadas na clínica onde trabalhava passaram para sua nova casa, construída alguns anos depois. A partir daí, não só o Norberto passou a ser meu paciente/cliente, mas a sua esposa, a saudosa Neuza Castro Buzzini, e sua querida e amada irmã, também em memória, Noêmia Buzzini. Nesta época, o vínculo com a família era semanal e pude acompanhar o nascimento e crescimento de seus netos e de seu núcleo familiar.

Nesse ínterim, histórias mil surgiram, com momentos de muita alegria para mim, pois estava tendo a oportunidade de tratar de um paciente com uma história de muitas conquistas, sendo um dos maiores empresários de nossa região, transmitindo a mim todo seu exemplo, experiência de vida e conquistas. Difícil falar de uma ou duas histórias marcantes dessas. Esses anos todos de convívio geraram inúmeras situações, lembranças e acontecimentos que tentarei aqui contar.

Certa feita, ainda na clínica onde o conheci, enquanto ele me esperava para ser chamado para a realização da hidroterapia, na recepção mesmo, ele conheceu uma criança, que sofria de graves sequelas da paralisia cerebral, que também aguardava, junto com a mãe, a sessão de fisioterapia. Ele, com seu humilde e bondoso coração, quando iniciou a sessão comigo, me perguntou: “Você conhece a criança que se encontra na recepção da clínica? Me comovi muito com o caso dela, gostaria de ajudar, se possível.”

Comentei que sim, que conhecia a menina e a mãe, já que ela realizava a reabilitação juntamente com minha esposa Milena Botine José, que também é fisioterapeuta. Enfim, resumindo a história, por mais de 2 anos, Norberto Buzzini arcou com as custas do tratamento de Equoterapia (em cavalos) da criança, fazendo muito feliz não só a menina, mas a mãe, que eram de família simples e humilde e passavam por muita necessidade financeira à época.

Sempre muito bondoso e caridoso, também, em diversas oportunidades, tanto eu como minha família, fomos contemplados por essa benevolência. Por volta de 2008, eu recém-casado e ainda galgando meus sonhos e especialidades dentro de minha profissão, estava reabilitando o Dr. Buzzini quanto a sua cirurgia de prótese no joelho, que havia feito no final de 2007.

Nessa época, eu fazia muitos atendimentos domiciliares e tinha no porta-malas de meu carro, uma “mini-clínica”, com equipamentos de eletroterapia e de academia, e ao estar atendendo uma outra paciente aqui em nossa cidade, acabei sofrendo o furto de todos os meus equipamentos, tendo um prejuízo financeiro grande, inclusive com sérios danos no meu carro.

Então, o Dr. Buzzini, ao tomar ciência disso e por estar naquele momento fazendo o uso daqueles equipamentos para a sua reabilitação, me presenteou com novos e modernos equipamentos, uma surpresa que deixou não só a mim, mas a minha esposa, muito gratos e emocionados. Um homem que sempre percebeu e valorizou o trabalho de cada um de seus colaboradores.

Enfim, como falei, foram muitas passagens e histórias vividas em cada sessão nesses 24 anos de amizade e convivência. História contatadas sobre suas viagens pelo mundo, principalmente para a sua amada Itália; seu amor pela história, pela política e pelo povo de Rio Preto, com sua apaixonante admiração pelo ex-prefeito Alberto Andaló; sua presidência no Palestra e seus feitos pelo clube, além de sua linda e vencedora história com o Diário da Região. Descobri até que o falecido avô de minha esposa, Antônio Felipe José – o Salim – havia sido colaborador do Diário da Região e estimado amigo do Dr. Norberto Buzzini.

Em todo esse tempo de convivência, o meu aprendizado foi muito grande e valoroso, com esse homem de caráter, retidão, humildade e caridade para com o próximo. Exemplo de vida e de vencedor. Hoje ainda, continuamos com nossas sessões semanais de fisioterapia, num contexto mais complexo, pois a idade chega e a saúde enfraquece um pouco mais, isso para todo mundo, mas, nosso vínculo e amizade nunca se enfraqueceu.

Aquele Norberto Buzzini de 2001 continua ali, firme e forte, esperando como antigamente, a chegada de seu fisioterapeuta, para com muito afinco, realizar seus exercícios diários e continuar nos dando o exemplo de como é ter uma vida de bons exemplos, de bom cidadão e ser humano.

Que Deus sempre possa continuar te abençoando, meu amigo Norberto Buzzini, e que possamos convivermos ainda por muito e muitos anos. Fica aqui meu muito obrigado pela confiança em meu trabalho e por se tornar meu amigo. Abraços!

Anderson Luiz de Oliveira Nunes

Fisioterapêuta/Osteopata – D.O. – CREFITO 37641-F. (20/10/2025)