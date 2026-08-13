Meu paciente e amigo Norberto Buzzini
Em todo esse tempo de convivência, o meu aprendizado foi muito grande e valoroso, com esse homem de caráter, retidão, humildade e caridade para com o próximo
Em meados de 2001, eu Anderson Luiz de Oliveira Nunes, recém-formado em Fisioterapia, trilhando seus primeiros passos como profissional da área, em uma renomada clínica de São José do Rio Preto, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de reabilitação de joelho do paciente Norberto Buzzini. Eu mal podia saber que daquele momento nasceria um vínculo profissional, uma convivência constante pelos anos vindouros e uma belíssima amizade, não só com o paciente em si, mas, amizade, esta estendida aos seus familiares e até mesmo aos colaboradores de sua renomada empresa, o Diário da Região.
As sessões de hidroterapia realizadas na clínica onde trabalhava passaram para sua nova casa, construída alguns anos depois. A partir daí, não só o Norberto passou a ser meu paciente/cliente, mas a sua esposa, a saudosa Neuza Castro Buzzini, e sua querida e amada irmã, também em memória, Noêmia Buzzini. Nesta época, o vínculo com a família era semanal e pude acompanhar o nascimento e crescimento de seus netos e de seu núcleo familiar.
Nesse ínterim, histórias mil surgiram, com momentos de muita alegria para mim, pois estava tendo a oportunidade de tratar de um paciente com uma história de muitas conquistas, sendo um dos maiores empresários de nossa região, transmitindo a mim todo seu exemplo, experiência de vida e conquistas. Difícil falar de uma ou duas histórias marcantes dessas. Esses anos todos de convívio geraram inúmeras situações, lembranças e acontecimentos que tentarei aqui contar.
Certa feita, ainda na clínica onde o conheci, enquanto ele me esperava para ser chamado para a realização da hidroterapia, na recepção mesmo, ele conheceu uma criança, que sofria de graves sequelas da paralisia cerebral, que também aguardava, junto com a mãe, a sessão de fisioterapia. Ele, com seu humilde e bondoso coração, quando iniciou a sessão comigo, me perguntou: “Você conhece a criança que se encontra na recepção da clínica? Me comovi muito com o caso dela, gostaria de ajudar, se possível.”
Comentei que sim, que conhecia a menina e a mãe, já que ela realizava a reabilitação juntamente com minha esposa Milena Botine José, que também é fisioterapeuta. Enfim, resumindo a história, por mais de 2 anos, Norberto Buzzini arcou com as custas do tratamento de Equoterapia (em cavalos) da criança, fazendo muito feliz não só a menina, mas a mãe, que eram de família simples e humilde e passavam por muita necessidade financeira à época.
Sempre muito bondoso e caridoso, também, em diversas oportunidades, tanto eu como minha família, fomos contemplados por essa benevolência. Por volta de 2008, eu recém-casado e ainda galgando meus sonhos e especialidades dentro de minha profissão, estava reabilitando o Dr. Buzzini quanto a sua cirurgia de prótese no joelho, que havia feito no final de 2007.
Nessa época, eu fazia muitos atendimentos domiciliares e tinha no porta-malas de meu carro, uma “mini-clínica”, com equipamentos de eletroterapia e de academia, e ao estar atendendo uma outra paciente aqui em nossa cidade, acabei sofrendo o furto de todos os meus equipamentos, tendo um prejuízo financeiro grande, inclusive com sérios danos no meu carro.
Então, o Dr. Buzzini, ao tomar ciência disso e por estar naquele momento fazendo o uso daqueles equipamentos para a sua reabilitação, me presenteou com novos e modernos equipamentos, uma surpresa que deixou não só a mim, mas a minha esposa, muito gratos e emocionados. Um homem que sempre percebeu e valorizou o trabalho de cada um de seus colaboradores.
Enfim, como falei, foram muitas passagens e histórias vividas em cada sessão nesses 24 anos de amizade e convivência. História contatadas sobre suas viagens pelo mundo, principalmente para a sua amada Itália; seu amor pela história, pela política e pelo povo de Rio Preto, com sua apaixonante admiração pelo ex-prefeito Alberto Andaló; sua presidência no Palestra e seus feitos pelo clube, além de sua linda e vencedora história com o Diário da Região. Descobri até que o falecido avô de minha esposa, Antônio Felipe José – o Salim – havia sido colaborador do Diário da Região e estimado amigo do Dr. Norberto Buzzini.
Em todo esse tempo de convivência, o meu aprendizado foi muito grande e valoroso, com esse homem de caráter, retidão, humildade e caridade para com o próximo. Exemplo de vida e de vencedor. Hoje ainda, continuamos com nossas sessões semanais de fisioterapia, num contexto mais complexo, pois a idade chega e a saúde enfraquece um pouco mais, isso para todo mundo, mas, nosso vínculo e amizade nunca se enfraqueceu.
Aquele Norberto Buzzini de 2001 continua ali, firme e forte, esperando como antigamente, a chegada de seu fisioterapeuta, para com muito afinco, realizar seus exercícios diários e continuar nos dando o exemplo de como é ter uma vida de bons exemplos, de bom cidadão e ser humano.
Que Deus sempre possa continuar te abençoando, meu amigo Norberto Buzzini, e que possamos convivermos ainda por muito e muitos anos. Fica aqui meu muito obrigado pela confiança em meu trabalho e por se tornar meu amigo. Abraços!
Anderson Luiz de Oliveira Nunes
Fisioterapêuta/Osteopata – D.O. – CREFITO 37641-F. (20/10/2025)
Correto, exigente, bem-humorado
Trabalhando com o Dr. Norberto há 12 anos, como enfermeiro, sempre o conheci como uma pessoa correta, exigente e comprometida em tudo. Desde que o conheci, ele contava uma história marcante sobre o tempo em que assumiu a presidência do Clube Palestra.
Ele dizia, em tom de brincadeira, uma frase que nunca esqueci e que levo comigo até hoje: “Vou levantar esse clube. Ou eu levanto, ou toco fogo! Faço igual Nero em Roma".
Era o jeito dele de demonstrar determinação e humor ao mesmo tempo. Essa frase se repetiu em várias situações, sempre acompanhada de risadas e boas histórias.
É uma lembrança que guardo com carinho e que representa muito bem o espírito do Dr. Norberto: decidido, firme e bem-humorado.
Gilberto Manfré, enfermeiro do Dr. Norberto. 24/10/2025
Conheci Norberto em 1948
Conheci Norberto Buzzini a partir de 1948, quando eu jogava no América. Anteriormente, apenas de vista, pois estudamos no Monsenhor Gonçalves, porém, ele era de série mais avançada e colega de meu irmão, tanto no curso ginasial como no científico.
Pude acompanhar toda sua trajetória. Na política, como vereador. No jornalismo, ainda jovem, juntamente com Barbar Cury, Antonio Natalone e Alberto Cecconi na direção do Diário da Região e, posteriormente, como único proprietário. Sou um assinante deste jornal há quase 50 anos.
Conheci parte de sua família, como seu irmão Normando, algumas irmãs, sobrinhos e sobrinhas e, inclusive, o patriarca Antonio Buzzini, visitando-o em algumas oportunidades. Ele, o patriarca, era natural de São Carlos, e em 1915 chegou a São José do Rio Preto. Foi membro atuante da Maçonaria e proprietário da Casa Buzzini durante décadas.
Como dirigente do Palestra, em várias gestões, Norberto fez a agremiação alcançar seu esplendor na arte social e patrimonial. Era o Novo Palestra, cuja administração será sempre lembrada.
Professor Agostinho Brandi, em 30/09/2025.
Verdadeiro paizão, um benfeitor
Sempre considerei o Dr. Norberto como pai, um pai para todo mundo, muito honesto, gostando das coisas corretas. Lembro-me que tratava uma das irmãs como mãe, por isso ia duas vezes por dia na casa dela. Essa dedicação me marcou demais.
Fez muita caridade, fazia questão de ajudar asilos, creches, e não deixava faltar nem sequer um mês. Lembro-me que ajudou uma família em que os pais das crianças faleceram e a avó criava os 7 netos, com muitas dificuldades. Ajudou essa família por 18 anos, chegou a fazer convênio médico para a família toda, pois uma das crianças tinha um problema de saúde.
Uma vez fui levá-lo juntamente com a filha para São Paulo, porém chegando próximo à cidade de Uchoa, a filha lembrou que havia esquecido dinheiro para viagem. Ele falou que se tivesse que voltar a Rio Preto, não viajaria mais. E foi o que aconteceu. Retornaram e a filha viajou sozinha para São Paulo. Quando ele falava alguma coisa, não voltava atrás.
Foi um paizão! Trabalhei 31 anos e 6 meses para ele, nunca faltei ou atrasei, eu entrava às 6h30 em serviço e chegava por volta das 6h20 na residência dele, e ele já olhava no relógio. Isso era uma lição de vida para mim.
Cláudio Roberto Ambrósio, motorista particular do Dr. Norberto, em 20/10/2025
Meu amigo de escola
Tive o prazer de estudar com o Norberto Buzzini de 1943 a 1949 nos cursos ginasial e científico, na mesma classe no “Monsenhor Gonçalves”.
Ele sempre se mostrou uma pessoa afável, amigo de todos, bom jogador de futebol e com grande capacidade de liderança.
Guardo gratas recordações daquele estabelecimento de ensino, daqueles colegas e de nossos professores. Eu e o Norberto ficamos como os últimos remanescentes daquela feliz fase de nossas vidas.
Pedro Brandi, bancário aposentado, 30/09/2025.
Tristeza nunca
Lembro-me que o Dr. Norberto Buzzini chegava do trabalho para almoçar e não gostava de ver ninguém triste. Sempre foi um homem alegre, e ao mesmo tempo muito sério.
Se percebia que a gente estava triste, lá vinha ele de novo, para mudar o ambiente: começava a fazer alguma brincadeira ou contar alguma coisa engraçada para fazer a gente rir.
Sempre dava certo e ele também, desta forma, ficava muito feliz.
Cozinheira particular Aparecida
Valdevina da Silva, em 20/10/2025.
Um homem caridoso
Sou amiga da família de longa data e sempre admirei o Dr. Norberto pela honestidade, caráter e caridade. Eu fazia parte de uma instituição. Ele passou a doar mensalmente 50kg de feijão para a entidade.
Quando meu pai faleceu, minha família não tinha jazigo, e ele providenciou. Um familiar estava desempregado e ele ajudou. Quando aluguei uma sala comercial, ele se prontificou a ser o fiador. Imensa gratidão.
Olga Tavares da Silva, amiga da família, 10/12/2025.