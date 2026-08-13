Homem culto e ético, de palavras sábias e diretas

O doutor Norberto Buzzini foi testemunha ocular de muitas entre as milhares de histórias, talvez milhões, registradas nas páginas do Diário da Região, acompanhadas por editoriais sempre muito ricos em argumentação. Textos que certamente serviram de incentivo às boas iniciativas e, críticos na medida certa, para alertar e levar à correção de rotas.

Sempre acompanhou de perto, com interesse e de forma muito profissional e independente, a conduta daquelas pessoas às quais a população confiou seu voto para representá-la em Brasília, em São Paulo e no Município. Comigo não foi diferente, em meus mais de 50 anos de vida pública, como prefeito, deputado e ministro.

Lembro-me muito bem quando ele, pessoalmente, esteve conosco na fase final da construção da ponte rodoferroviária no rio Paraná, ao lado do professor Orlando Bolçone. Em depoimento para o livro “O sonho realizado” (1998), de nossa autoria, na página 41 o doutor Buzzini reafirmou o que viu naquela ocasião.

Ele escreveu que a ponte foi “uma das mais grandiosas obras públicas do país, a sinalizar novos tempos para a região, prometendo também o escoamento da produção num trajeto ferroviário do porto de Santos a Cuiabá”. Disse que a ponte já mudava o cenário da região, desde que começou a empregar mais de 2 mil trabalhadores em 1991 e desencadeando o crescimento das cidades vizinhas.

Homem culto, ético e correto, o doutor Buzzini sempre foi exemplo de resiliência, mantendo sua retidão em todos os segmentos que participava. Seja como homem da comunicação, seja como homem público, que foi vereador e disputou a Prefeitura, seja como presidente vitorioso do Palestra Esporte Clube.

Um jornal que sobreviveu três quartos de século e que se mantém uma fortaleza nos tempos atuais a caminho do centenário e em sintonia com a modernidade, só pode ser fruto da firmeza de grandes lideranças. No Diário se reflete a competência do doutor Buzzini, dos familiares e dos colaboradores nas mais diferentes fases.

Sempre que pude, e sempre que ele pôde me receber, na maioria das vezes ao lado de sua esposa dona Neuza, fiz questão de visitá-lo, inclusive em sua residência, pois ele sempre tinha palavras sábias e diretas para transmitir a todos os que dele se aproximassem. E isso sempre fez com grande generosidade, sem esperar nem pedir nada em troca.

Guardarei sempre as melhores lembranças do doutor Buzzini, um amigo, um homem absolutamente apaixonado por São José do Rio Preto, sua terra natal, e pela Itália dos seus antepassados; um apreciador do bom vinho, tornando ainda mais agradáveis os momentos de conversa franca.

Por defender que seu jornal deveria estar sempre a serviço do interesse da coletividade, Buzzini fez dessa sua grande missão. E dessa postura fez da credibilidade o maior patrimônio do Diário, por sua vez patrimônio de Rio Preto.

Edinho Araújo

Ex-prefeito de Rio Preto, comandou a cidade por quatro mandatos (2001-2004, 2005-2008, 2017-2020 e 2021-2024).

Depoimento concedido ao jornalista Milton Rodrigues em março de 2025 com a finalidade original de produção de livro.