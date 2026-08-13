Figura humana exemplar, Dr. Buzzini virou meu guia

Conheci o Dr. Norberto Buzzini na década de 1980, quando fui convidado para integrar o departamento jurídico do jornal Diário da Região, ocasião em que ele era presidente da diretoria executiva. O Jurídico precisava de alguém para auxiliar nas cobranças e pequenos serviços jurídicos. E eu, recém-formado , aceitei com muito bom grado o convite.

Logo percebi a grandeza e a diversidade de uma empresa jornalística como era o Diário da Região. Tudo era muito diferente de uma empresa comum, o movimento de pessoas, o impacto da redação e dos repórteres, o cheiro de tinta das impressoras antigas e do barulho que fazia. Enfim, era um mundo diferenciado.

Dr. Norberto Buzzini, tendo sempre ao seu lado a esposa Neuza Castro Buzzini, formavam um casal inovador e com visão empresarial ímpar. Trouxeram a modernidade para a empresa ao adquirir um novo sistema de impressão, na época o mais moderno processo de imprimir jornais, um conjunto de máquinas offset, uma verdadeira revolução no jornalismo interiorano. Apenas os grandes jornais utilizavam, e o Diário da Região, com muita luta e sacrifícios do Dr. Norberto Buzzini e Neuza Castro Buzzini, deu esse presente à cidade.

O tempo foi passando até que assumi o Jurídico do jornal, onde presto assessoria até os dias atuais. Esse tempo de convivência posso garantir que foi o período de maior aprendizado que tive. E não estou me referindo apenas às questões jurídicas e forenses, mas de aprendizado humano. Com a proximidade e maior contato pessoal com o Dr. Norberto Buzzini, pude ver nele a figura humana exemplar, passando a tê-lo como meu guia, tantos foram os ensinamentos recebidos.

Via nele um homem moderno, honesto, humilde, sábio e de firmes convicções. Sempre com uma conversa agradável, dono de uma cultura invejável, apreciador de uma boa leitura e da música italiana. Conhecia como ninguém a história antiga e da humanidade, citava regularmente grandes filósofos e pensadores. Um homem muito moderno e inovador para seu tempo.

Certa ocasião, ao dialogar a respeito da advocacia, das atividades forenses e de seus postulados, definiu como sendo algumas das grandes virtudes que se espera do bom advogado: a de ser honesto e de ter amor ao direito. Enfatizava que não bastava ser competente e conhecedor das leis e do direito se não fosse honesto e probo.

Contudo, talvez a maior das lições que me ensinou, e que sempre foi sua maior qualidade, sem dúvida foi a da prática da generosidade. A partilha sempre fez parte de sua vida, buscava sempre auxiliar aquelas pessoas que o procuravam e às que necessitavam, inclusive com projetos assistenciais. Essa característica sempre fez parte de sua vida. Quando exerceu a vereança, sua remuneração era doada à assistência social.

Foi presidente do Palestra Esporte Clube, ocasião em que o clube mais cresceu. Os associados que competiam nos esportes recebiam sempre as maiores premiações e medalhas nas disputas. Palmeirense de coração, não perdia a oportunidade de me provocar pelo fato de ter sido na minha infância torcedor do Palmeiras e convertido ao Corinthians. Cresci, aprendi e amadureci graças ao Dr. Norberto Buzzini. Gratidão!

Luiz Roberto Ferrari

Advogado, meio de século parceria e amizade com Dr. Buzzini e familiares.

Depoimento concedido ao jornalista Milton Rodrigues em março de 2025 com a finalidade original de produção de livro.