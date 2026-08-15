Emoção e conexão de gerações no último adeus a Norberto Buzzini

Familiares, amigos, jornalistas, funcionários, ex-funcionários, políticos e empresários se despedem do diretor-presidente do Diário, que morreu aos 95 anos na quarta-feira. Prefeito de Rio Preto destaca o legado de Buzzini como profissional da comunicação, empreendedor e homem público

por Joseane Teixeira
Publicado em 14/08/2026 às 22:28Atualizado em 14/08/2026 às 22:33
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Velório de Norberto Buzzini, no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, onde familiares, empresários, políticos e amigos de diversas épocas foram dar o (Edvaldo Santos 13/08/2026)
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Velório de Norberto Buzzini, no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, onde familiares, empresários, políticos e amigos de diversas épocas foram dar o (Edvaldo Santos 13/08/2026)
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Familiares, amigos pessoais, jornalistas, funcionários, ex-funcionários, políticos e empresários se encontraram na quinta, 13, no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, para o último adeus a doutor Norberto Buzzini, diretor-presidente do Diário da Região. Ele morreu na quarta-feira, 12, aos 95 anos, vítima de uma broncopneumonia.A cerimônia de desp

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