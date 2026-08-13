Dr. Buzzini foi meu padrinhoe o Diário, a minha escola

O Diário da Região foi a minha escola e Norberto Buzzini, o meu padrinho (espontâneo), a quem eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão pelo apoio e pela oportunidade que me concedeu como colunista.

O “Dr. Buzzini” (como eu o chamava) sempre foi de uma personalidade forte, sabia o que queria por traz daqueles seus óculos de aros grossos e que lhe conferia um estilo inconfundível. Era fácil identificar suas paixões: d. Neuza, sua esposa, um primor de mulher que só nos ajudava, as rodas de cerveja, o Palestra Esporte Clube e, claro, o jornal.

Mas o que eu acho mais importante dizer aqui é o ambiente que o dr. Buzzini criou na redação, de cordialidade, criatividade, estimulando talentos e conseguindo que o Diário da Região se transformasse no mais importante veículo de comunicação de todas aquelas décadas. Sua confiança no meu trabalho e o espaço que me ofereceu foram fundamentais para meu crescimento pessoal e profissional.

Uma das coisas que não me esqueço foi quando Buzzini me deixou ocupar a sala ao seu lado. Ter uma sala ao lado do chefe não era só uma honra, mas um privilégio de confiança. O dia a dia na redação era tão agradável que, mesmo fora do expediente, era prazeroso ficar lá. São pequenos fatos, aparentemente pueris, que, no início de uma carreira, me impulsionaram para ambições maiores.

O Diário da Região, com Buzzini, foi sem dúvida o primeiro pilar da minha carreira no jornalismo.

Obrigado, Dr. Buzzini!

Amaury Júnior

Amaury de Assis Ferreira Júnior (Catanduva, 28 de setembro de 1950) é jornalista, apresentador de televisão e escritor, conhecido por seus programas noturnos de entrevistas com celebridades e cobertura de festas e eventos. Conviveu com o Dr. Norberto Buzzini, assinando coluna social no Diário da Região nos anos 60 e 70.

Depoimento concedido ao jornalista Milton Rodrigues em março de 2025 com a finalidade original de produção de livro.