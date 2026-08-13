Despedida do Dr. Norberto Buzzini reúne homenagens e personalidades de Rio Preto

A despedida do jornalista, empresário, advogado e ex-vereador Norberto Buzzini reúne autoridades e personalidades de Rio Preto e região no cemitério Jardim da Paz nesta quinta-feira, 13. O velório começou na noite de quarta e segue até o fim da tarde de quinta. O sepultamento está marcado para as 17h.

Diretor-presidente do Diário da Região, Norberto Buzzini morreu na manhã desta quarta, 12, aos 95 anos, vítima de broncopneumonia.

Coroas de flores de familiares, amigos, empresários e políticos foram enviadas ao Jardim da Paz, em homenagem e reconhecimento pelo legado de Norberto.

Passaram pelo velório, entre a noite de quarta e o início da manhã desta quinta, nomes como o promotor Carlos Romani, a colunista social Cida Caran, a empresária e secretária de Desenvolvimento Econômico Cláudia Bassitt, o jurista Durval de Noronha Goyos Júnior, o ex-prefeito Edinho Araújo, o deputado estadual Itamar Borges, o professor João Paulo Vani, o arquiteto e urbanista José Carlos Lima Bueno, o ex-vereador Laerte Teixeira da Costa, o advogado Luiz Roberto Ferrari, o escritor Romildo Sant'anna e o vereador Paulo Pauléra.

Depoimentos

José Carlos de Lima Bueno, arquiteto e urbanista, relembrou que Norberto Buzzini abriu as portas do Diário da Região quando ele era ainda estudante e produzia o trabalho de conclusão de curso da faculdade sobre a história de Rio Preto.

"No último ano de faculdade, conheci Dr. Buzzini, dizendo para ele que eu fazia um trabalho final da faculdade, e seria muito importante conversar com ele, que era uma pessoa já naquela época, quase 60 anos atrás, de uma vida pública, e responsável pelo veículo de comunicação mais importante. Pedi que nos apoiasse com as informações e com todos aqueles dados levantados pelo jornalismo. Nos apoiou, nos incentivou."

O vereador Paulo Pauléra, presidente interino da Câmara, afirmou que é um dia de luto para Rio Preto. "Norberto Buzzini foi uma referência para a nossa cidade. Cumpriu todas as suas missões, como empresário, vereador. O Diário da Região, nem se fala, está há tantos anos fazendo um jornalismo sério, independente, tudo através da família Buzzini e do doutor Norberto."

A colunista Cida Caran destacou o lado humano de Norberto. "Rio Preto está de luto. Eu me emociono muito ao falar do Dr. Norberto. Nós perdemos um grande homem, sem dizer do lado filantrópico dele, que muitos desconhecem. Ele ajudava todo mundo. Deixa um legado espetacular. Tem algumas pessoas que nascem e nunca deviam partir. O doutor Buzzini era um deles, a Neuza de Castro Buzzini, esposa dele, era outra. A gente perdeu, mas lá, onde ele estiver, ele estará cuidando do Diário da Região".