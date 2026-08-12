Despedida de Norberto Buzzini será no Jardim da Paz

O velório do diretor-presidente do Diário da Região, Norberto Buzzini, será no cemitério Jardim da Paz em Rio Preto. A despedida terá início às 18h desta quarta-feira, 12, e segue até meia-noite. Na manhã desta quinta, 13, o cemitério reabre a partir das 6h. O sepultamento ocorre na quinta, às 17h.

Jornalista, empresário, advogado e ex-vereador, Dr. Norberto morreu às 9h30 da manhã desta quarta-feira, aos 95 anos, deixando uma trajetória profundamente ligada à história da cidade.

A causa da morte foi broncopneumonia.

O cemitério Jardim da Paz fica na avenida Benedito Rodrigues Lisboa, 1775.

Sua trajetória à frente do jornal Diário da Região começou no fim de 1959, quando participou da aquisição do periódico, e se consolidou nas décadas seguintes. Desde 1960, Buzzini esteve à frente do Diário, transformando o jornal em uma das principais referências da imprensa de Rio Preto e de toda a região. Ao longo de décadas, acompanhou de perto as transformações da cidade e defendeu um jornalismo comprometido com a informação, a credibilidade e a comunidade. Em 1988, também fundou e dirigiu a rádio FM Diário, ampliando sua atuação no setor de comunicação.