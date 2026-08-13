Cronologia

1891 Nasce em São Carlos-SP em 28 de outubro o comerciante Antônio Buzzini, filho de José e Rosa Buzzini, nascidos em Inzago, na região da Lombardia e província de Milão, norte da Itália, que anos antes chegavam ao Brasil em busca de novas oportunidades. Pouco mais de duas décadas depois, Antônio casa-se com Adelina Alário, de São Paulo, Capital, e mudam-se para São José do Rio Preto. Com o passar dos anos, o casal gera sete filhos, todos registrados com nomes começando pela letra N: Norma, Normando, Noêmia, Noélia, Noraide, Nondina e Norberto.

1931 Nasce em 16 de janeiro Norberto Buzzini, em São José do Rio Preto, filho de Antônio Buzzini (nascido em São Carlos) e da paulistana Adelina Alário. São avós paternos de Norberto: José e Rosa Buzzini, oriundos da Lombardia, província de Milão, norte da Itália; são avós maternos: Braz Alário e Vicenza D’Ambrosio Alário.

1934 Nasce em 7 de maio, em Altair, então distrito de Olímpia, Neuza Silva Castro, filha de Virgílio Dias de Castro (nascido em Barretos, em 15 de março de 1898) e Nazária Silva Castro (nascida em Barretos, em 19 de novembro de 1911).

1935 Curioso e participativo, o menino Norberto começa a observar as atividades do pai, que atua como sapateiro em espaço nos fundos da residência da família, nas regiões centrais de Rio Preto.

1944 Aos 13 anos, Norberto concilia os estudos com períodos de auxílio ao pai na sapataria, vendendo artigos para selarias e lojas de calçados; anos mais tarde, Norberto ajuda o pai na Casa Gaúcha – Buzzini e Cia, na rua General Glicério, 2858, Centro, revendedora de artigos para esporte e produtos plásticos diversos.

1948 Aos 17 anos, Norberto frequenta o cursinho Anglo Latino, na Capital paulista, formando base para ingressar no ensino superior.

1956 Buzzini conclui o curso de Direito, pela Faculdade Fluminense de Direito de Niterói-RJ, formando-se advogado. Cola grau em 14 de dezembro de 1956. Abre escritório de advocacia com a irmã Noraide. Com talento para a escrita, também passa a produzir textos para veículos locais de comunicação.

1958 Convidado pelo prefeito de Rio Preto, Alberto Andaló, Norberto assume a presidência da Comissão Central de Esportes (CCE), equivalente à Secretaria Municipal de Esportes, permanecendo até 1959.

1959 Em 26 de dezembro, com os amigos Antônio Natalone, Alberto Cecconi e José Barbar Cury, Buzzini compra o jornal Diário da Região (documento acima), fundado em 1950 por Euphly Jalles e que estava arrendado para Danilo Mantovani; cidade estava consternada pelo falecimento do prefeito Andaló, em 2 de novembro, em São Paulo, de ataque cardíaco, faltando dois meses para completar o mandato.

1960 Buzzini, Natalone, Cecconi e Cury assumem em 1º de janeiro a direção do jornal Diário da Região. Ao cumprir uma pauta em sessão do Tribunal do Júri, em Rio Preto, o repórter Norberto Buzzini conhece Neuza Silva Castro, recém-formada em pedagogia, que acompanhava o julgamento. Neuza nasceu em 7 de maio de 1934 em Altair (distrito de Olímpia no nascimento de Neuza e já município em 1960).

1960 Em 21 de outubro, Norberto casa-se na Catedral de São José com Neuza Silva Castro (filha de Virgilio Dias de Castro e Nazária Silva Castro); devota do catolicismo, ela passa a assinar Neuza Castro Buzzini.

1961 Em 15 de maio de 1961, os quatro sócios do Diário da Região – Empresa de Publicidade Rio Preto Ltda (Buzzini, Cecconi, Cury e Natalone) adquirem de Marcelino Cavalieri Junior o Diário da Tarde, fundado em 11 de janeiro de 1958, em Rio Preto. O sócio Alberto Cecconi assume a direção do jornal, que em dezembro de 1963 seria incorporado à circulação regular do Diário da Região.

1962 Em 18 de fevereiro, Norberto Buzzini lança o jornal Diário de Fernandópolis, com 20 páginas e tiragem de 1,5 mil exemplares. O jornalista Emerson Sumariva assume a direção de redação.

1962 Nasce em 22 de fevereiro Débora Castro Buzzini, primeira filha de Norberto e Neuza.

1963 Crítico da gestão do prefeito Philadelpho Gouvêa Neto, Norberto decide candidatar-se a vereador em Rio Preto e inicia a campanha. Assume publicamente o compromisso de destinar todos os subsídios para causas sociais, caso seja eleito.

1963 Em 3 de dezembro de 1963, dr. Norberto Buzzini recebe e aceita convite para ser o paraninfo dos diplomandos do 4º ano primário do Grupo Escolar “Voluntários de 32”, a convite dos alunos e de Hermegildo Ferriani, diretor da instituição de ensino.

1964 Eleito vereador com 579 votos pelo PTN-UDN, o terceiro mais votado daquela eleição, Norberto assume o mandato em 1º de janeiro e cumpre o compromisso de destinar os salários de vereador para crianças carentes, que precisam de reforço nutritivo, além da merenda escolar.

1964 Norberto Buzzini é conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto (Acirp), permanecendo até 1965.

1964 Em 4 de abril de 1964, sábado à tarde, em sessão secreta extraordinária, participa da cassação dos vereadores Armando Casseb, Benedito Rodrigues Lisboa e José Eduardo do Espírito Santo, acusados de espalhar o que se considerava “doutrina comunista” (projeto de resolução 6/64). Anos mais tarde, Buzzini reconheceu que a cassação foi um erro.

1965 Nasce em 7 de janeiro de 1965 Fabiano Castro Buzzini, segundo filho do casal Neuza e Norberto.

1965 Norberto Buzzini assume a presidência da Liga Riopretense de Combate à Tuberculose, permanecendo até 1967.

1967 Norberto Buzzini atua como primeiro secretário da Câmara Municipal de Rio Preto.

1968 Descontente com a administração de Lotf João Bassitt, Buzzini decide tentar um passo além na vida pública. Candidata-se a prefeito pelo MDB-3, tendo Otacilio Alves de Almeida como vice. Faz campanha propositiva e corajosa, mas o eleito, pela Arena-2, é Adail Vetorazzo, dentista e seu colega de Legislativo, também muito popular na cidade.

1968 Buzzini completa seu mandato como vereador e cumprimenta na Câmara, por meio do requerimento nº 771, o prefeito eleito, até então vereador Adail Vetorazzo, e seu vice Aluizio Cherubini (Arena-2), que assumiriam a Prefeitura em 1º de janeiro de 1969. As 3 chapas da Arena totalizaram 17.002 votos, contra 15.568 das três chapas do MDB (o eleito se definia pelo total das chapas, e não apenas pelo voto individual dos candidatos em cada chapa).

1969 Presidente municipal do MDB, Buzzini sai da política e volta a dedicar-se exclusivamente ao comando do Diário da Região, agora sem as presenças de Barbar Cury e Alberto Cecconi, que deixaram a sociedade no jornal (em 1966 e em 1967, respectivamente) para cuidar de outros projetos. Permanecia a sociedade com Antonio Natalone.

1969 Atendendo aos apelos de associados e conselheiros, em fevereiro de 1969 Norberto Buzzini aceita assumir a presidência do Palestra Esporte Clube, fundado em 1931 (ano do seu nascimento); agremiação atravessava grave crise financeira. O novo presidente começa uma sequência de seis mandatos consecutivos e recupera totalmente o clube, numa era conhecida como a do “Novo Palestra”.

1971 Nasce em12 de janeiro de 1971 Luciana Castro Buzzini, terceira filha do casal Neuza e Norberto.

1976 Com a saída de Antonio Natalone da sociedade no jornal, Buzzini compra a parte do sócio, assim como fizera em 1966 e em 1967 com Barbar Cury e Cecconi, e torna-se o único proprietário e diretor-presidente do Diário da Região.

1983 Diário adquire de A Gazeta, de Vitória-ES, a máquina em sistema offset que começa a modernizar o sistema de impressão, até então elaborado exclusivamente por meio de linotipos, espécies de máquina de escrever acopladas a fornalhas de chumbo, que formavam as colunas de jornal para posterior inserção no papel.

1988 Inaugura em 10 de agosto a rádio FM Diário 89,9, em Mirassol, propriedade do Grupo Diário da Região (então denominado Grupo Diário de Comunicação – GDC). Criadas sucursais do Diário em Tanabi, Votuporanga, Mirassol e Catanduva.

1993 Em mais uma etapa da evolução para as impressões em sistema offset, o Diário da Região começa a imprimir páginas coloridas.

1996 No dia 1º de dezembro, Norberto Buzzini recebe o título de Cidadão Emérito Riopretense, concedido pela Câmara de Vereadores, pelos relevantes serviços prestados ao município. No mesmo ano, inaugura o parque gráfico do Diário no Distrito Industrial.

1996 Inaugurado em 22 de dezembro pelo prefeito Manoel Antunes o Centro Integrado Creche-Escola Dr. Norberto Buzzini, no Jardim Yolanda, em homenagem ao advogado, jornalista e empresário, diretor-presidente do Diário da Região.

1999 Em 28 de setembro, Diário da Região adota projeto gráfico moderno, assinado pelo designer inglês Michael Crozier, com características dos exemplares europeus, sendo 90% de páginas coloridas; lançado o primeiro site do Grupo Diário.

2000 Portal do Grupo Diário passa por uma grande reformulação. Sem deixar de continuar investindo na versão impressa, o empreendimento de comunicação de Norberto Buzzini inicia transição para o jornalismo online.

2006 Em julho, Norberto Buzzini transfere a sede do Grupo Diário da Região para o Distrito Industrial, onde já funcionava o parque gráfico desde 1996, e o local passa a concentrar quase todos os departamentos, inclusive a Redação.

2008 Promotor de debates eleitorais reunindo candidatos à Prefeitura desde os anos 80, pela primeira vez o jornal, além da cobertura impressa, transmite o debate das eleições de 2008 também ao vivo pela Internet, no portal do Grupo Diário.

2009 Em 17 de dezembro, Norberto Buzzini recebe o título de membro honorário da Academia Riopretense de Letras e Cultura (Arlec).

2010 Apesar de aos poucos transferir a administração para os filhos, Norberto Buzzini conserva a rotina de ser sempre um dos primeiros a chegar à sede e, discretamente, mantém-se inteirado sobre o cotidiano do grupo de comunicação que liderou desde a mocidade e que se transformou numa das maiores empresas de comunicação do Interior do País.

2013 Faltando 37 anos para o centenário do jornal, Dr. Norberto, dona Neuza e familiares participam do lançamento, em 23 de julho de 2013, da Cápsula do Tempo. O compartimento contendo 37 itens representativos do município naquele momento foi alojado em área gramada, em profundidade superior a 1 metro, na sede do Grupo Diário, para ser resgatado apenas em 23 de julho de 2050, quando o jornal completa 100 anos de circulação.

2013 Em novembro, o Grupo Diário lança o jornal popular “Olá”, formato berliner, semanal, gratuito, com tiragem de 40 mil exemplares, distribuído de casa em casa na Zona Norte de Rio Preto.

2014 Em 27 e 28 de março, respectivamente, o Grupo Diário lança o Diário da Região/Votuporanga e o Diário da Região/Catanduva, jornais diários com o mesmo padrão gráfico do Diário da Região/Rio Preto, tiragem de 1,5 mil exemplares cada. Ambos derivam das edições de Votuporanga e Catanduva de O Jornal, adquirido pelo Diário em janeiro.

2014 Em 11 de outubro, Dr. Norberto fica viúvo: Dona Neuza falece aos 80 anos. Foram 54 anos de casamento, união que gerou três filhos e os cinco netos (Murilo e Fábio, filhos de Fabiano; Clara, filha de Débora; Lorenzo e Lucas, filhos de Luciana).

2025 As limitações de saúde e de mobilidade decorrentes da idade avançada (94 anos em 2025) levam Dr. Buzzini a reduzir o ritmo e se recolher no aconchego do lar, cercado pelo amor dos familiares.

2026 Norberto Buzzini morre aos 95 anos em 12 de agosto. É o descanso do guerreiro, o filho de sapateiro que elevou o Diário da Região ao patamar de um dos mais importantes grupos de comunicação do Interior do Brasil.