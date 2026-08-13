HONRARIA
Audiência pública na Câmara tem um minuto de silêncio em homenagem a Norberto Buzzini
Homenagem ocorreu a pedido do presidente em exercício da Casa, Paulo Pauléra, antes de audiência pública sobre obra na avenida Murchid Homsi
por Vinícius Marques
Publicado em 13/08/2026 às 15:18Atualizado em 13/08/2026 às 18:25
A Câmara de Rio Preto fez um minuto de silêncio em homenagem a Norberto Buzzini nesta quinta-feira ,13. A homenagem ocorreu a pedido do presidente em exercício da Casa, Paulo Pauléra, antes de audiência pública sobre obra na avenida Murchid Homsi. A reunião tem presença de vereadores e secretários, além de populares e entidades. A homenagem ocorreu no início da audiência.
Jornalista, empresário, advogado, ex-vereador e diretor-presidente do Diário da Região, Norberto Buzzini morreu na quarta, aos 95 anos.
"Que a gente possa fazer um minuto de silêncio em homenagem a Norberto Buzzini, grande empresário que faleceu e foi vereador nesta Casa", afirmou Pauléra. "Uma salva de palmas ao doutor Norberto Buzzini, grande referência para nós."