A vida como legado

Escrevo para falar não só de um amigo fraterno, mas sobre uma das mais importantes personalidades da história contemporânea de São José do Rio Preto. O dr. Norberto Buzzini sempre foi uma dessas raras pessoas cuja liderança se construiu, acima de tudo, pelo exemplo. Jornalista e empresário de reconhecido mérito, destacou-se, sobretudo, como cidadão íntegro, cuja trajetória sempre esteve alicerçada em sólidos princípios éticos.

Ao lado de sua esposa, d. Neuza de Castro Buzzini, transmitiu esses valores não apenas por palavras, mas, principalmente, por atitudes, aos seus descendentes, orientando e inspirando colaboradores e amigos. Sob sua liderança, o grupo de comunicação Diário da Região consolidou-se como um dos mais importantes veículos de imprensa do interior do Brasil, distinguindo-se pela credibilidade de suas informações, pela postura ética e pela participação efetiva na construção da história e no desenvolvimento social, econômico e cultural da comunidade local e regional.

Ao longo de décadas de atuação, sua contribuição revelou-se constante e decisiva para o fortalecimento das instituições e para o progresso de São José do Rio Preto, hoje reconhecida entre as cidades mais importantes do Brasil.

Sua vida sempre representou um permanente compromisso com a verdade, a responsabilidade pelo bem comum, em especial da região de São José do Rio Preto. Eis um exemplo de que a verdadeira liderança se manifesta na coerência entre valores e ações.

Sua história pessoal e a história de Rio Preto permeiam-se. Não houve uma só grande conquista de nossa cidade que não tivesse seu entusiasmo e apoio, através das luzes do Diário. Na instalação de nossas faculdades (Ibilce, Famerp, Fatec) ao Parque Tecnológico, o Diário esteve sempre presente.

Assim, dr. Norberto Buzzini foi além de registrar história de Rio Preto, contribuindo diretamente na sua vida, seu exemplo e seu legado. Escreveu seu nome na grande história da cidade que tanto amou.

Orlando Bolçone

Professor, economista, foi deputado estadual e secretário municipal de Planejamento de Rio Preto; acompanha a trajetória do Diário da Região, comandando por Norberto Buzzini, desde meados do século passado.