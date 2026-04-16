Transformação digital é tema de evento no Riopreto Shopping

O Riopreto Shopping recebe, neste sábado, dia 18, o evento corporativo “Rotas e Raízes”, promovido pela GVC, braço do Rodobens. A iniciativa reúne funcionários, lojistas e convidados em torno de temas ligados à transformação digital, inteligência artificial e gestão de pessoas, áreas que ganham peso na agenda de eficiência e competitividade das empresas.

A programação ocorre na manhã de sábado, 18, com destaque para a palestra principal, entre 10h e 10h40, na sala 1 do Cine Multiplex do shopping. O convidado é Armindo Sgorlon, CEO da SGA, que abordará os impactos da digitalização no setor financeiro e de cobrança, com ênfase no uso de inteligência artificial para ganhos operacionais e na gestão de capital humano.

O evento parte da premissa de que a adoção de tecnologias emergentes precisa estar alinhada à estrutura organizacional e à qualificação das equipes, combinando ganhos de produtividade com sustentabilidade operacional. A discussão se insere em um contexto mais amplo de digitalização de processos e revisão de modelos de negócio em diferentes segmentos.

Para o shopping, a realização do encontro reforça a estratégia de diversificação de uso do empreendimento, ampliando a atuação para além do varejo tradicional e consolidando o espaço como polo para eventos corporativos na região. A infraestrutura, que inclui salas de cinema adaptadas para apresentações, passa a ser utilizada como ativo para atrair iniciativas empresariais e institucionais.

As vagas são limitadas, com inscrições até 17 de abril pelo telefone (17) 98825-4912.