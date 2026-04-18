Termas comemora sequência de feriados prolongados

A proximidade dos feriados de Tiradentes e Dia do Trabalho, além do ponto facultativo de Corpus Christi, impulsiona a demanda por destinos de curta duração, com foco em conveniência e custo-benefício. Nesse contexto, o Termas dos Laranjais, em Olímpia, mantém posição consolidada como um dos principais polos turísticos regionais.

Com fluxo anual próximo de 2 milhões de visitantes, o parque sustenta operação contínua ao longo do ano, reduzindo a sazonalidade típica do setor e capturando demanda também fora dos períodos de férias. A abertura durante os 365 dias permite maior flexibilidade ao consumidor, especialmente em feriados prolongados, além de diluir picos de concentração.

Para o feriado de Tiradentes, entre 18 e 21 de abril, o parque estruturou uma programação adicional, com atividades recreativas e apresentações musicais distribuídas ao longo dos dias, estratégia voltada a ampliar o tempo de permanência e o tíquete médio dos visitantes. A agenda inclui ações como aulas coletivas, shows e eventos voltados ao público infantil, reforçando o posicionamento multipúblico do empreendimento.

O ativo reúne mais de 60 atrações, com oferta diversificada que combina entretenimento e lazer, incluindo piscinas termais, áreas infantis e equipamentos de maior intensidade. A amplitude do portfólio permite segmentação de público e maior taxa de ocupação, tanto em viagens familiares quanto em grupos.

Do ponto de vista comercial, campanhas promocionais fora dos picos de demanda e condições diferenciadas de acesso têm sido utilizadas como instrumento de estímulo ao fluxo, especialmente em períodos intermediários do calendário. Para os feriados de abril, no entanto, algumas ações promocionais foram suspensas, indicando ajuste de pricing diante da demanda elevada.

Inaugurado em 1987, o Termas dos Laranjais é considerado o parque aquático mais visitado da América Latina e atua como vetor relevante para a economia de Olímpia, com impacto direto na cadeia de turismo e serviços. A operação emprega mais de 500 colaboradores diretos com papel central na consolidação do município como destino turístico no interior paulista.