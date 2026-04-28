Tereos prevê moagem de 18 mi de toneladas

A Tereos inicia a safra 2026/27 com projeção de moagem de 18 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em suas unidades no Noroeste paulista, sustentada por ganhos operacionais e avanço tecnológico no campo. A estratégia da companhia combina otimização de processos industriais e agrícolas, em um cenário ainda pressionado por preços internacionais mais baixos do açúcar.

A empresa consolidou sua operação em cinco unidades industriais, movimento que busca aumentar a eficiência nas frentes agrícola, logística e de processamento, além de reforçar a disciplina de capital. A reorganização ocorre em paralelo a um planejamento agrícola voltado à mitigação de riscos climáticos, especialmente diante da maior frequência de períodos de estiagem, com efeitos já capturados em produtividade.

Para a nova safra, a Tereos também promoveu a renovação parcial de sua frota agrícola, com a aquisição de 23 tratores e 11 colhedoras. O objetivo é aumentar a disponibilidade dos ativos e reduzir falhas operacionais, mantendo maior estabilidade no ritmo de moagem.

De acordo com a companhia, o conjunto de medidas busca sustentar a geração de valor mesmo em um ambiente de margens mais comprimidas, com foco em eficiência, previsibilidade operacional e integração entre campo e indústria.

No campo, a companhia amplia o uso de tecnologias de precisão. Entre as iniciativas estão a aplicação localizada de vinhaça, que reduz a dependência de fertilizantes minerais, o controle biológico de pragas e o uso de drones para aplicação de maturadores. Sensores embarcados em equipamentos agrícolas também passaram a monitorar falhas no plantio e a eficiência das operações em tempo real.

Segundo a empresa, a incorporação da chamada Torre de Tratos ao Centro de Operações Agroindustriais (COA) permitirá integrar dados operacionais diretamente das máquinas, como mapas de aplicação e tempo de ociosidade, com impacto na tomada de decisão e na redução de sobreposições ou perdas no campo.

No ciclo anterior, a companhia avançou em certificações e rastreabilidade. A unidade de Guaíra (SP) obteve a certificação ISCC CORSIA Low LUC Risk, voltada à produção sustentável de etanol, enquanto o número de fornecedores certificados pela plataforma FSA-SAI alcançou 26, somando mais de 3 milhões de toneladas de cana. Ao todo, 68,19% da matéria-prima processada pela empresa possui certificação de sustentabilidade.