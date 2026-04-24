Tereos abre vagas para jovens aprendizes

A Tereos abriu inscrições para o Programa Aprendiz Senai 2026, voltado à formação de mão de obra técnica para o setor agroindustrial. A iniciativa contempla vagas nas usinas São José, em Colina, e Vertente, em Guaraci, com foco em jovens de 18 a 22 anos.

O programa oferece capacitação em Mecânica Agrícola e Veículos Pesados, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, combinando formação teórica com atividades práticas no ambiente industrial. A proposta segue a demanda crescente por qualificação técnica no setor sucroenergético, especialmente em funções ligadas à operação e manutenção de equipamentos.

Segundo a companhia, a estrutura do programa foi desenhada para alinhar o conteúdo formativo às necessidades operacionais das usinas, com jornada presencial de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h20.

As inscrições seguem até 31 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo número (17) 99732-7390.