Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
AGRONEGÓCIO EM PAUTA

Tarifas dos EUA

por Cristina Cais
Publicado há 2 horasAtualizado há 2 horas
Fonte preferida no Google
Suco de laranja brasileiro está na lista de exceção da taxa dos EUA (Divulgação)
Galeria
Suco de laranja brasileiro está na lista de exceção da taxa dos EUA (Divulgação)
Ouvir matéria

O governo dos Estados Unidos decidiu taxar, em 25%, as importações de produtos brasileiros, após decisão anunciada nesta segunda-feira, 1º, e deixou de fora parte importante do agronegócio. Itens como carne bovina, café e suco de laranja escaparam do novo pacote de tarifas dos EUA, reduzindo o impacto das medidas sobre as exportações brasileiras. Porém, setores como o de pescados, açúcar e etanol não integram a lista de exceção e estão vulneráveis à taxa proposta pelo governo norte-americano. O processo proposto pelos EUA passará ainda por audiência pública e envio de comentários do Brasil, sendo que o prazo legal para adoção das medidas expira em 15 de julho de 2026.

Açúcar e etanol

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Única) divulgou nota sobre o questionamento do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) em relação ao açúcar e etanol produzidos no Brasil. Segundo a entidade, os EUA mantêm há décadas políticas de proteção ao açúcar, por meio de um sistema de tarifas proibitivas e cotas que limitam as exportações brasileiras para o mercado norte-americano a um volume que representa menos de 1% das exportações totais brasileiras. Quanto ao etanol, a Unica destacou que o combustível brasileiro é reconhecido internacionalmente como uma das soluções mais eficientes para a descarbonização dos transportes, e alinhado às principais agendas globais de transição energética. “A Unica e a Bioenergia Brasil reafirmam a confiança de que o governo federal seguirá conduzindo esse processo com responsabilidade, firmeza e competência diplomática, em defesa dos interesses estratégicos do País”, pontuou a entidade.

Citricultura

A partir de resolução publicada no dia 28 de maio, os municípios paulistas serão divididos entre localidades com baixa ou alta incidência do greening, doença que afeta a produção de citros. De acordo com a Secretaria estadual de Agricultura, municípios com incidência de até 10% de pomares contaminados serão considerados baixos em infestação de greening, e acima de 10%, de alta incidência. Além disso, a resolução traz como nova medida, o monitoramento quinzenal do psilídio (Diaphorina citri), inseto vetor da doença em pomares de qualquer idade para não ocorrer por completo o ciclo do ovo-adulto.

Carne bovina

A China reconhece o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação (Divulgação)
Galeria
A China reconhece o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação (Divulgação)

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou que a China reconheceu oficialmente o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. A decisão ocorre um ano após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconhecer o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. A China foi o principal destino da carne bovina brasileira em 2025, respondendo por 48% do volume total exportado, com 1,68 milhão de toneladas, que somaram US$ 8,90 bilhões. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a medida traz ainda mais segurança e previsibilidade para o comércio de carne bovina entre Brasil e China, além de reforçar a confiança construída ao longo dos anos entre os dois países.