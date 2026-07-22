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Tarifas de Trump entram em vigor

Entrou em vigor nesta quarta-feira, 22, a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros; a nova tarifa deve atingir cerca de 18% das exportações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano - o equivalente a US$ 7,4 bilhões

por Agência Estado
Publicado em 22/07/2026 às 20:30Atualizado em 22/07/2026 às 20:55
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Presidente americano pode aplicar novas taxas ao Brasil em breve (Molly Riley/White House)
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Presidente americano pode aplicar novas taxas ao Brasil em breve (Molly Riley/White House)
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Entrou em vigor nesta quarta-feira, 22, a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A taxação foi justificada pelo governo americano como uma "punição" por práticas comerciais consideradas desleais após uma investigação que envolveu temas díspares como o Pix, etanol e desmatamento na Amazônia.Segundo dados do Ministério

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