Tarifas de Trump entram em vigor
Entrou em vigor nesta quarta-feira, 22, a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros; a nova tarifa deve atingir cerca de 18% das exportações brasileiras destinadas ao mercado norte-americano - o equivalente a US$ 7,4 bilhões
por Agência Estado
Publicado em 22/07/2026 às 20:30Atualizado em 22/07/2026 às 20:55
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