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TANQUE CHEIO

Dois tanques de etanol custam menos que um de gasolina em postos de Rio Preto

Em Rio Preto, a diferença entre o preço da gasolina e do etanol é tão grande que é possível encher dois tanques de 50 litros do subproduto da cana de açúcar pelo preço de um do derivado do petróleo; e ainda sobra...

por Lucas Israel
Publicado em 07/08/2026 às 20:53Atualizado em 08/08/2026 às 07:01
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Queda do preço do etanol fez consumidores que ainda utilizavam a gasolina se renderem ao biocombustível (Lucas Israel 7/8/2026)
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Queda do preço do etanol fez consumidores que ainda utilizavam a gasolina se renderem ao biocombustível (Lucas Israel 7/8/2026)
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A diferença entre os preços da gasolina e do etanol em Rio Preto chegou a um patamar que amplia a vantagem econômica do biocombustível para parte dos motoristas. Levantamento realizado em postos da cidade mostra que, em alguns estabelecimentos, o valor necessário para encher um tanque de gasolina é suficiente para abastecer dois tanques de etanol e

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