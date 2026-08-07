TANQUE CHEIO
Dois tanques de etanol custam menos que um de gasolina em postos de Rio Preto
Em Rio Preto, a diferença entre o preço da gasolina e do etanol é tão grande que é possível encher dois tanques de 50 litros do subproduto da cana de açúcar pelo preço de um do derivado do petróleo; e ainda sobra...
por Lucas Israel
Publicado em 07/08/2026 às 20:53Atualizado em 08/08/2026 às 07:01
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