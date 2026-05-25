Subvenção ao diesel deve ser mantida por mais tempo

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou nesta segunda-feira, 25, que o cenário de instabilidade gerado pelo conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã ainda deve trazer impactos negativos no futuro. Ao comentar o pacote adotado na esfera federal para conter a alta do diesel no Brasil, Márcio Elias disse haver disposição do governo federal em prorrogar a subvenção ao diesel.

“As duas medidas que foram tomadas reduziram o risco de explosão de preços, o que impactaria muito o setor privado. Infelizmente, a guerra não acabou. É possível que tenhamos que reeditar essas medidas ao longo do período”, disse durante um seminário da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no Rio de Janeiro. “Há disposição do governo, a de não perder tempo. Isso já ficou evidente na crise com as tarifas dos Estados Unidos", complementou.