As cotações da soja registraram alta expressiva no mercado brasileiro nos últimos dias, impulsionadas pela maior procura interna e externa, mas com retração por parte dos vendedores. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o preço da oleaginosa no mercado interno subiu mais de 5% na última semana. A demanda externa segue aquecida, principalmente pela China. Já as indústrias brasileiras vêm intensificando as compras para recompor e garantir os estoques neste período de entressafra do grão, quando o produto disponível é menor. Ao mesmo tempo, vendedores estão mais retraídos, o que limita a disponibilidade de lotes no mercado spot. Pesquisadores do Cepea ressaltam que a cautela dos vendedores está relacionada às incertezas quanto à oferta global da safra 2026-2027, especialmente diante dos possíveis impactos do fenômeno climático do El Niño.

Sorgo

A Cofco International- empresa com unidades do setor sucroenergético na região de Rio Preto- embarcou seu primeiro carregamento de sorgo brasileiro em grande escala para a China, com 69 mil toneladas. A operação foi realizada no terminal agrícola do Porto de Santos. Segundo a multinacional, o novo canal de exportação cria uma demanda adicional para o sorgo brasileiro, oferecendo aos produtores acesso ao mercado global e novas oportunidades de renda na produção do grão. “Este embarque reforça nossa atuação na comercialização de diferentes commodities agrícolas e a capacidade da companhia de conectar a produção brasileira a mercados estratégicos”, afirmou Luiz Noto, CEO da divisão de Grãos e Oleaginosas da empresa no Brasil.

Citros

O mercado de frutas de mesa segue com ritmo mais lento neste mês de agosto. Diante da ampliação gradual de oferta da laranja pera, as cotações estão mais pressionadas, conforme pesquisa do Cepea. Já os valores da tangerina poncã e do limão tahiti têm registrado altas no mercado interno. Segundo o estudo, o ciclo das variedades precoces de laranja está próximo do final, enquanto a participação da pera (meia-estação) começa a ser mais consistente entre as entregas de frutas tanto para a indústria quanto no mercado de mesa. Esse aumento da disponibilidade ocorre em um cenário de demanda lenta, limitando qualquer possível reação dos preços, na avaliação dos pesquisadores.

Valor da Produção

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), que mede o faturamento da produção agropecuária, é estimado em R$ 1,39 trilhão em julho, segundo dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A maior parte do valor corresponde à lavoura, que soma R$ 893,3 bilhões, equivalente a 63,9% do total. A pecuária registra R$ 504,8 bilhões, correspondente a 36,1% do VBP. Entre os produtos agrícolas, a soja apresenta o maior valor estimado, de R$ 336 bilhões, seguida pelo milho, cana-de-açúcar e café. O levantamento mostrou ainda que, na pecuária, a carne bovina apresenta projeção de faturamento de R$ 246,5 bilhões, equivalente a 17,6% do total, seguida pela carne de frango, com R$ 106,2 bilhões.