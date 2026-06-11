Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) apontam que a liquidez no mercado brasileiro de soja está elevada neste início de junho, reflexo do forte ritmo das exportações e da demanda aquecida por parte da indústria. O levantamento indicou ainda que, neste contexto, as quedas nos preços da oleaginosa foram menores, mesmo diante da safra recorde colhida no Brasil. No campo, produtores do Noroeste paulista se preparam para o período de vazio sanitário da soja, medida fitossanitária destinada ao controle da ferrugem asiática. Ainda existe apreensão com o plantio do grão para a safra 2026–2027, diante das expectativas com a cotação da commodity e do risco climático com os efeitos da passagem do fenômeno El Niño.

Suínos

As exportações brasileiras de carne suína registraram 129,4 mil toneladas em maio e superam em 9% o volume embarcado no mesmo período de 2025. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a receita das exportações alcançou US$ 302 milhões, o melhor desempenho em faturamento, com aumento de 3,8%. Entre os principais destinos dos embarques brasileiros de carne suína, as Filipinas permaneceram na liderança, seguidas por Japão e Chile. “Observamos expansão relevante em mercados estratégicos de valor agregado, como o Japão, e diversos outros com volumes menores, como Geórgia, Costa do Marfim, Coreia do Sul e outros que influenciaram positivamente esse resultado”, comentou o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Seringueiras

Um encontro hoje, 11, vai reunir pesquisadores e produtores de borracha natural, na Divisão de Seringueira e Sistemas Agroflorestais do Instituto Agronômico (IAC), em Votuporanga. O tema dessa segunda edição do evento é “Novos rumos da heveicultura”, que acontece das 8h às 15h, sem cobrança de taxa, mas com vagas limitadas. De acordo com o pesquisador do IAC, Erivaldo José Scaloppi Júnior, a escolha correta dos melhores clones disponíveis, diante das oscilações de mercado, é o principal fator do sucesso na produção de seringueiras. Os participantes do encontro terão a oportunidade de conversar com produtores do Noroeste paulista, que utilizam os clones IAC e adotam as recomendações de manejo e plantio do Instituto, além de visitar as plantações com mil clones de seringueira.

Cana-de-açúcar

O mercado spot paulista de açúcar cristal branco vem registrando baixa movimentação neste começo de junho e os preços seguem enfraquecidos. Segundo pesquisadores do Cepea, a desvalorização do açúcar se deve ao cenário de oferta abundante, que marca o início da safra 2026–2027. Acompanham ainda as cotações do etanol hidratado, que recuaram nos preços, neste início de junho, pela segunda semana seguida. O Cepea indica ainda que os valores mais baixos refletem o aumento dos estoques de etanol, à medida que a moagem avança.