Soja eleva exportações em abril

A soja em grãos manteve a liderança entre os produtos exportados pelo agronegócio brasileiro. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o volume exportado em abril atingiu 16,7 milhões de toneladas, crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2025. Além do maior volume, os dados apontam a alta de 8,4% no preço médio do grão, o que contribuiu para elevar a receita do Brasil. No total, as exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 16,65 bilhões em abril de 2026, resultado recorde para o mês e representou crescimento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destaque também para as exportações de carne bovina, com alta de 29,4% e dos embarques de 252 mil toneladas do produto.

Chuva reduz oferta de cana

As recentes chuvas nas principais regiões produtoras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo provocaram algumas paralisações na moagem, diminuindo o ritmo de processamento da agroindústria. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Pesquisa Aplicada (Cepea), enquanto algumas usinas optaram por se afastar temporariamente das negociações, outras mantiveram postura mais firme nas ofertas, sustentando os valores em patamares mais elevados. Com isso, os preços médios do etanol hidratado tiveram alta de 1,27% na semana passada, após oito semanas seguidas de baixas. Enquanto a safra 2026-2027 avança, os pesquisadores avaliaram que novas negociações permaneceram limitadas, indicando que os estoques formados nas semanas anteriores foram suficientes para atender à demanda imediata do etanol.

Produção de cacau

Na próxima quarta-feira, 3, agricultores interessados em conhecer a produção de cacau na região Noroeste terão um dia de campo, nas estações experimentais da cultura nos municípios de Adolfo e Mendonça, promovido pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati). Segundo o agrônomo Fernando Miqueletti, diretor da Cati de Rio Preto, os produtores terão palestras sobre os plantios de cacau em sistemas integrados à banana e outras culturas, que abrangem as tecnologias de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). “Além do manejo, os participantes terão acesso aos dados da Rede ILPF sobre o retorno financeiro do cacau, impulsionado pelos arranjos de lavouras com o plantio de cacau”, afirmou. A Rede ILPF mantém parceria com a Embrapa e empresas do setor privado.

Liberação de vacinas

O Mapa autorizou a liberação, entre os dias 18 e 22 de maio, de 12,3 milhões de vacinas contra as doenças de clostridioses, que afetam os rebanhos bovinos no País. Do total disponibilizado ao mercado nacional, neste período, 6,4 milhões de doses (51,76%) são de fabricação nacional e 5,9 milhões de doses (48,24%) correspondem aos imunizantes importados. A pasta informou ainda que mantém atuação junto à indústria de insumos veterinários para estimular a ampliação da produção nacional, viabilizar importações e acelerar os procedimentos de fiscalização e liberação das vacinas. Na região do Noroeste paulista, pecuaristas estavam enfrentando dificuldades para comprar os imunizantes nas revendas agropecuárias.