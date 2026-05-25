Sisp orienta produtores sobre regularização de produtos de origem animal e vegetal

INSPEÇÃO DE PRODUTOS ANIMAIS

O Serviço de Inspeção de São Paulo, conhecido como SISP, em sua versão artesanal, realizou dois eventos do setor agropecuário nas cidades de Araçatuba e Fernandópolis. Durante essas ocasiões, Bruno Cesar Ribeiro, médico-veterinário e gerente de fiscalizações do SISP Artesanal, juntamente com a médica-veterinária Ana Cláudia Conte Dune, discutiram a questão no "Agro Conecta", organizado pelo Sebrae Araçatuba, e na "Expo Fernandópolis", respectivamente. Em Araçatuba, cerca de 120 participantes se reuniram para receber informações sobre a regularização de produtos de origem animal e vegetal através do SISP Artesanal.

AGRO CIDADES SP

O estado de São Paulo abriga cidades cujos nomes têm relação com a agricultura, refletindo elementos como frutas, lavouras e aspectos do meio rural. Isso se deve ao fato de que a constituição e o crescimento de diversas cidades paulistas estavam intimamente ligados à produção agrícola, a qual impulsionou a ocupação do território e a economia na região ao longo da trajetória do estado. Em certas situações, a origem do nome está relacionada às plantações predominantes na época da fundação das cidades. Em outros casos, a conexão se torna uma mera curiosidade histórica. Exemplos de cidades com nomes e histórias associados ao setor agrícola incluem: Bananal, Batatais, Cafelândia, Canas, Jaboticabal, Laranjal Paulista, Limeira, Palmital, Pitangueiras e Vinhedo.

DIA MUNDIAL DAS ABELHAS

O Dia Mundial das Abelhas, comemorado em 20 de maio e estabelecido pela Organização das Nações Unidas, busca conscientizar sobre a diminuição das populações desses vitalícios polinizadores globalmente. As abelhas são essenciais para a produção alimentar e para o equilíbrio dos ecossistemas, desempenhando uma função crucial na preservação da biodiversidade e na vida no planeta. Em celebração ao Dia do Apicultor (dia 22/5), a Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria de Empreendedorismo, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, programou, várias iniciativas, como a exposição e venda de produtos à base de mel.

FUTURO DO AGRO

A cidade de Limeira sediou o evento "Cultivando o Futuro do Agro", realizado pela Faesp Jovem, que congregou jovens entusiastas interessados em inovar e transformar o setor agrícola. O encontro teve a finalidade de debater as tendências e os desafios do agronegócio, além de facilitar a troca de vivências entre os presentes. A abertura do evento contou com discursos motivadores de Nilton Piccin, presidente do Sindicato Rural de Limeira, e Fábio Gerlach, gerente do Sebrae da unidade regional de Piracicaba.

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) celebra 107 anos de contribuição para a narrativa do agronegócio e da nação. Criada em maio de 1919, durante um período repleto de mudanças econômicas e políticas após a Primeira Guerra Mundial, a organização foi fundada com o objetivo de integrar produtores rurais, agroindústrias e líderes dedicados ao progresso do campo brasileiro. Ao longo de mais de um século, a SRB participou ativamente de eventos cruciais na história do Brasil.

DIA DE CAMPO

O êxito de uma colheita se inicia muito antes da fase de coleta e depende da exatidão na forma como a semente é colocada no solo. Com esse objetivo, o Sítio Boa Vista, localizado em Rafard, recebeu tanto produtores quanto especialistas para um Dia de Campo dedicado à Plantabilidade de Grãos, com foco especial em soja, milho e sorgo. O encontro foi realizado através de uma colaboração entre a CATI Regional Piracicaba e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Câmpus de Botucatu, que contou com a participação do Grupo de Plantio Direto (GPD) da universidade. Aproximadamente 50 pessoas compareceram ao Dia de Campo, organizado pelas Casas da Agricultura de Rafard e Capivari. (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista.