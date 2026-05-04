Setpar abre 50 vagas de emprego na construção civil em Bady Bassitt

A Setpar está com 50 vagas abertas para atuação no setor da construção civil e realiza, nesta terça-feira, 5, um plantão presencial de contratação em Bady Bassitt.

As oportunidades são para funções como pedreiro, carpinteiro, armador e ajudante geral, além de outras posições operacionais. A iniciativa busca reforçar as equipes em obras em andamento e ampliar o quadro de colaboradores da empresa na região.

Os interessados devem comparecer ao canteiro de obras às 13h30, na Estrada Municipal Arroyo Martins, ao lado do condomínio Reservas do Bosque.

Também é possível enviar currículo antecipadamente pelo WhatsApp (17) 99185-1520.