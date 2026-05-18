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AGRONOTÍCIAS

Setor agrícola de São Paulo registra superávit de 6,4 bilhões de dólares

Agronegócio foi responsável por 39% do total das exportações do estado, enquanto as importações desse setor corresponderam a 7,1% do total estadual

por Mauricio Picazo Galhardo
Publicado há 11 horasAtualizado há 11 horas
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SUPERÁVIT DO AGRONEGÓCIO PAULISTA

Nos quatro primeiros meses de 2026, o setor agrícola de São Paulo demonstrou um desempenho notável nas exportações internacionais, registrando um superávit de US$ 6,45 bilhões. Esse resultado positivo foi alavancado por exportações que totalizaram US$ 8,47 bilhões, comparadas a importações de US$ 2,02 bilhões. Durante esse período, o agronegócio foi responsável por 39% do total das exportações do estado, enquanto as importações desse setor corresponderam a 7,1% do total estadual.

AGROPECUÁRIA 2025

De acordo com dados recentes do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Valor da Produção Agropecuária (VPA) do Estado de São Paulo chegou a R$ 174,6 bilhões em 2025. Esse indicador reflete a riqueza gerada pela agropecuária no estado com base na quantidade produzida e nos preços pagos aos agricultores. Um dos principais destaques do ano foi a carne bovina, que liderou o aumento do VPA paulista ao acrescentar R$ 6,31 bilhões ao total.

CRÉDITO RURAL

O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu estender os prazos para a implementação das novas exigências ambientais relacionadas à concessão de crédito rural. Essa decisão foi tomada em uma reunião extraordinária e oferece um alívio temporário para os agricultores de todo o Brasil, especialmente em face das dificuldades para se adaptar às novas normas e da necessidade de maior segurança jurídica no campo.

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA

A Missão Internacional do Comitê Mulheres da Rural está em sua terceira edição e, em 2026, ocorrerá em New Orleans, nos Estados Unidos. De 19 a 25 de setembro, uma delegação de mulheres do agronegócio participará do Women in Agribusiness, um dos maiores congressos dedicados à liderança feminina no setor, além de realizar visitas a empresas e fazendas na região dos Estados Unidos.

PIRACICABA

Piracicaba passou por uma experiência rica em aprendizado, compartilhamento de conhecimento e valorização da biodiversidade alimentar. Em uma colaboração entre a Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, foi organizada uma extensa programação dedicada às Plantas Alimentícias Não Convencionais, envolvendo servidores públicos, educadores e participantes de iniciativas municipais focadas na agricultura urbana e na educação ambiental.

TILÁPIA/CEPEA

Os preços da tilápia continuaram a subir em abril, embora a um ritmo mais lento em comparação ao mês anterior. Essa alta ainda é sustentada pela oferta limitada. Porém, a demanda, especialmente por parte das indústrias frigoríficas, apresentou uma desaceleração no mês. A busca em feiras livres, segundo os pesquisadores do Cepea, continua forte, com ênfase em peixes de maior tamanho. Em relação às exportações, o Cepea relatou que os embarques de tilápia e produtos derivados continuam a cair em abril, tanto em quantidade quanto em receita.

GOIABA

A produção de goiaba está crescendo em São Paulo, solidificando a posição do estado como o principal centro nacional dessa fruta. Informações do levantamento de safras de 2025 feito pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) revelam um progresso tanto na plantações voltadas para a indústria quanto na produção de goiaba consumida in natura, com ênfase na área de Jaboticabal, localizada no interior de São Paulo. O estudo aponta que a goiaba destinada à indústria conta com 953,4 mil plantas em produção no estado.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

O Governo do Estado de São Paulo tem ampliado as ações de orientação técnica para produtores rurais. O objetivo é apoiá-los na regularização de propriedades e uso de áreas de preservação permanente, reserva legal e vegetação nativa de forma produtiva, sustentável e com segurança jurídica. A iniciativa é conduzida pela Coordenadoria de Regularização Ambiental Rural (CRAR). (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista