Senac Rio Preto promove feira de empregabilidade e desenvolvimento profissional

De 9 a 18 de junho, o Senac Rio Preto promove a 5ª edição da Feira de Empregabilidade – Senac e Parceiros. Aberta à comunidade e gratuita, a programação ampliada passa a oferecer uma jornada completa de desenvolvimento profissional e, além da tradicional feira com cerca de 2 mil vagas, os participantes poderão vivenciar práticas voltadas ao planejamento, posicionamento profissional e construção de marca pessoal.

A novidade deste ano é a palestra de abertura com a jornalista e especialista em saúde mental corporativa Izabella Camargo.

“A proposta é preparar os participantes para todas as etapas da trajetória profissional, desde a construção de uma presença estratégica no mercado até o contato direto com empresas e recrutadores da região, oferecendo assim, não apenas oportunidades imediatas de trabalho, mas também ferramentas práticas para que construam carreiras mais sólidas e alinhadas às transformações do mercado”, diz Murillo Michel, Gerente do Senac São José do Rio Preto.

A programação tem início no dia 9 de junho, com a oficina "O mercado mudou e você?", que orientará os participantes sobre como fortalecer sua marca pessoal e tornar seu perfil mais atrativo para recrutadores. No dia 10, a atividade Planeje sua Carreira para o Futuro do Trabalho abordará tendências profissionais e as carreiras que devem ganhar destaque até 2030, com base em estudos internacionais sobre o futuro do trabalho.

Já no dia 11, a oficina LinkedIn na Prática: Posicione-se e Gere Oportunidades ensinará estratégias para ampliar a visibilidade profissional e utilizar a plataforma de forma mais eficiente.

Em 17 de junho, a programação traz a palestra Produtividade Sustentável, ministrada pela jornalista, escritora e pesquisadora Izabella Camargo, referência nacional em saúde mental corporativa e produtividade sustentável. Com carreira consolidada na televisão e no rádio, ganhou destaque por sua atuação na conscientização sobre a Síndrome de Burnout, contribuindo para ampliar o debate sobre bem-estar e qualidade de vida no trabalho.

A programação se encerra no dia 18 de junho, acontece a 5ª Feira de Empregabilidade do Senac e Parceiros. Aberta ao público, a iniciativa reunirá empresas, agências de integração e organizações parceiras para apresentar 2 mil vagas de emprego, estágio e oportunidades para jovens aprendizes, além de programas de inclusão e diversidade.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer processos seletivos, entender quais competências são mais valorizadas pelas empresas e estabelecer contato direto com recrutadores, ampliando suas possibilidades de inserção ou recolocação profissional.

As inscrições podem ser realizadas pelo Portal Senac, clicando no link: https://eventos.sp.senac.br/evento/5a-edicao-feira-da-empregabilidade-senac-e-parceiros/.

Confira a programação completa:

9/6, das 14h às 16h: O mercado mudou e você?

10/6, das 9h às 11h: Planeje sua Carreira para o Futuro do Trabalho

11/6, das 19h às 21h: LinkedIn na Prática: Posicione-se e Gere Oportunidades

17/6, das 19h30 às 21h: Palestra: Produtividade Sustentável, com Izabella Camargo

18/6, das 10h às 14h e das 16h às 20h: 5ª Feira de Empregabilidade do Senac e Parceiros

Para garantir a participação de um público ainda mais amplo, a programação será realizada em três períodos – manhã, tarde e noite. A iniciativa conta com a parceria de diversas organizações comprometidas com o desenvolvimento profissional e a geração de oportunidades na região e mais de 2000 oportunidades de trabalho, estágio e aprendizagem.

Juntos com o Senac São José do Rio Preto, estão os apoiadores: Acirp, Apeti e Sincomercio. E as empresas presentes: Apae com Meu Emprego Inclusivo, Arprom, Ativa Estágio, Austa, Balcão de Emprego da Prefeitura de São José do Rio Preto, Brandi PsicologiaCIEE, Estagiare, Field Control, Fullbeas, Grupo Muffato, GVC do Grupo Rodobens, Leroy Merlin, Lojas Lívia, LZ Tecnologia, Mar e Rio Pescados, Oportuni RH, Rodobens, Superestágios e Webpic.