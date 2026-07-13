Selic no fim de 2026 segue em 14%

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 14% pela terceira semana seguida. Há um mês, era de 13,75%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza por causa da guerra no Oriente Médio.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela quarta semana consecutiva. Considerando apenas as 43 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também seguiu em 12,00%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto percentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano. No comunicado da reunião de junho, o comitê voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida “à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta”.