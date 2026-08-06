Sebrae comanda espaço na Expo Rio Preto

A 63ª Expo Rio Preto abriu espaço para ampliar a visibilidade de micro e pequenos empreendedores do agronegócio regional. Em parceria com o Sebrae-SP, a feira recebe o Espaço Origens, iniciativa que reúne cerca de 20 produtores e artesãos da região em uma vitrine voltada à comercialização de produtos da agricultura familiar e ao fortalecimento de pequenos negócios.

Instalado na entrada do Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, o espaço reúne empreendedores de segmentos como queijos artesanais, cachaças, licores, geleias, compotas, biscoitos, bolachas e chocolates produzidos na região.

Segundo Guilherme Tresso, consultor de agronegócios do Sebrae-SP, a proposta é aproximar os consumidores da produção regional e criar oportunidades de mercado para empresas de menor porte. “O Espaço Origens foi pensado para evidenciar produtos que remetem às tradições e às culturas da nossa região, dando protagonismo à agricultura familiar, aos pequenos produtores e aos artesãos”, afirma.

A participação dos expositores ocorre mediante processo de seleção conduzido pelo Sebrae-SP. Entre os critérios avaliados estão o histórico de relacionamento da empresa com a instituição, o grau de maturidade do negócio e a aderência dos produtos ao perfil da feira.

“O objetivo é garantir a qualidade dos empreendimentos participantes e preservar a identidade do espaço, reunindo negócios que representem a produção regional e tenham potencial de ampliar mercados”, diz Tresso.

A iniciativa integra a estratégia do Sebrae de estimular a competitividade de pequenos empreendimentos por meio da participação em grandes eventos, ampliando canais de comercialização e fortalecendo marcas locais.

Realizada pela Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com apresentação da Faesp/Senar-SP e correalização da Gaetan Shows e Eventos, a 63ª Expo Rio Preto ocorre até 16 de agosto. A programação inclui julgamentos de animais, leilões, exposições de raças bovinas e equinas e os encontros técnicos da InterTechs Agro. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.

O Espaço Origens acompanha o funcionamento da feira, das 10h às 20h entre domingo e quarta-feira, e das 10h às 22h de quinta-feira a sábado. Aos domingos, os visitantes também contam com tarifa zero no transporte coletivo municipal, facilitando o acesso ao recinto.