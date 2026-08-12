SBTI Meeting reúne setor de odontologia

A Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SBTI) realiza nos dias 28 e 29 de agosto o SBTI Meeting, em Rio Preto. O encontro será realizado no Hotel Nacional e terá como foco a atualização científica e a troca de experiências entre profissionais ligados à harmonização orofacial.

O evento é voltado a profissionais da Odontologia com inscrição gratuita. A programação inclui palestras, debates e momentos de networking, com participação de especialistas da área.

A iniciativa faz parte de uma agenda de encontros promovida pela SBTI em diferentes cidades brasileiras. A entidade mantém registros de edições anteriores em locais como Bauru, Marília, Porto Alegre, Campinas, João Pessoa, São Vicente e Rio de Janeiro.

Segundo a SBTI, os encontros são realizados desde 2021 em parceria com o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os Conselhos Regionais de Odontologia (CROs), com a proposta de ampliar o acesso à atualização profissional e fortalecer a discussão científica em torno da Harmonização Orofacial.

A entidade também mantém a HOF News, publicação científica e informativa dedicada à Harmonização Orofacial, que reúne estudos, reflexões e avanços tecnológicos relacionados à área. A publicação tem periodicidade mensal e conta com contribuições de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

Para a edição de Rio Preto, a programação foi estruturada para combinar conteúdo técnico, discussão de casos e relacionamento entre profissionais. O encontro tem apoio e patrocínio do Conselho Federal de Odontologia e do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (CROSP).