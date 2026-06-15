BORRACHA NATURAL

São Paulo lidera a produção nacional de borracha natural graças à tecnologia avançada desenvolvida pelo Instituto Agronômico (IAC). Os clones precoces de seringueira criados pelo instituto permitem antecipar a sangria em até dois anos e aumentam a produtividade, beneficiando diretamente o setor de heveicultura. Para disseminar esse conhecimento técnico-científico, o IAC promoveu o Hevea Day IAC em sua segunda edição. O evento aconteceu na Divisão de Seringueira e Sistemas Agroflorestais em Votuporanga, interior paulista, com foco no tema "Novos rumos da heveicultura".

EUCALIPTO

O cultivo de eucalipto está em pleno crescimento no estado de São Paulo. Com o aumento da produção e da geração de riqueza no campo, essa cultura vem fortalecendo uma cadeia produtiva estratégica que atende a indústria, fomenta as exportações e impulsiona o desenvolvimento regional. Dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta) indicam um aumento de 14% na produção paulista de eucalipto. Esse avanço também se refletiu no Valor da Produção Agropecuária (VPA), que atingiu R$ 2,9 bilhões, superando o resultado do ano anterior.

ITU E PILAR DO SUL

O Projeto Semear é Cuidar, parte do Programa Promovendo a Saúde no Campo, organizado pelo Senar-SP, foi lançado em eventos nos municípios de Itu e Pilar do Sul. A iniciativa reforça o compromisso com a saúde e prevenção de doenças entre as mulheres que vivem na área rural. O projeto é realizado com o apoio dos Sindicatos Rurais, da Comissão Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), da ONG Orientavida, além das prefeituras e secretarias municipais de saúde dessas regiões. Ambos os lançamentos ocorreram, com foco na conscientização sobre o câncer de colo do útero.

MAÇÃ/CEPEA

Na safra 2024/25, a baixa produtividade impactou os volumes de exportação de maçã, contribuindo para um déficit maior na balança comercial brasileira. Contudo, na temporada atual 2025/26, a produtividade aumentou significativamente, permitindo a recuperação no volume produzido e favorecendo as exportações ao longo do primeiro semestre. Dados do Comex Stat sinalizam que, entre janeiro e maio deste ano, foram exportadas 38 mil toneladas de maçãs, um volume três vezes superior ao mesmo período do ano passado.

SUÍNOS/CEPEA

As exportações brasileiras de carne suína in natura e processada alcançaram em maio o maior volume já registrado para o mês desde o início da série histórica da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) em 1997. Foram exportadas 127,9 mil toneladas, um volume 7,5% menor que o de abril, mas 8,8% acima do observado em maio de 2025. Segundo o Cepea, os embarques seguem acelerados ao longo de 2026.

PLANETA MULHERES SUSTENTÁVEIS

A pesquisa científica, a inovação tecnológica e a geração de conhecimento ganharam destaque nos debates do evento Planeta Mulheres Sustentáveis, realizado, no Sheraton São Paulo WTC Hotel. As discussões giraram em torno dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Entre os participantes se destacou Adriana Verdi, vice-diretora da Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

NATURALTECH 2026

A Naturaltech 2026 trouxe à tona conexões entre produção sustentável de alimentos, regeneração ambiental e desenvolvimento humano em sua programação especial. O evento, é um dos principais da América Latina voltados para o segmento de produtos naturais, orgânicos e sustentabilidade. Waldyr Promicia, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) e CEO da Itacitrus, participou do painel "Biologia da Consciência: onde a Terra e a Mente se regeneram", integrado à série temática "Regeneração em Pauta". (Com informações de assessorias e IA)

Mauricio Picazo Galhardo é jornalista