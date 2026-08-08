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AGRODIÁRIO

Safra da uva aumenta demanda em época de colheita na região

Fruticultores estão mais animados com a produção em agosto, quando ocorre a maior oferta da fruta e o mercado não tem muita disponibilidade da uva que vem do O fruticultor Fábio Friozi trabalha com a família, em Jales

por Cristina Cais
Publicado em 08/08/2026 às 18:11Atualizado em 08/08/2026 às 18:16
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Colheita da uva avança na região Noroeste (Divulgação)
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Colheita da uva avança na região Noroeste (Divulgação)
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 A expectativa de produtores para essa safra é da melhor qualidade das uvas e de ajustes da fruta escoada para o mercado consumidor, resultando em maior giro do produto. Em Jales, a colheita se intensifica no mês de agosto e a uva ganha maior espaço nas prateleiras dos supermercados, com a produção da região. Em outras épocas do ano, os frutic

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